Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 17.12.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 17. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

NDR Schleswig-Holstein liegen Informationen vor, wonach durch einen neuen Bebauungsplan für die nördliche Innenstadt in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) kürzlich mindestens 17 Dauerwohnungen nachträglich in Ferienwohnungen umgewandelt sein sollen. Eigentlich sollten nach einem 2023 in Kraft getretenen Beherbergungskonzept keine neuen Ferienwohnungen mehr entstehen. Hintergrund ist die dramatische Wohnungsknappheit auf der Insel. Beim Verkauf mindestens einer der Wohnungen war der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Carsten Kerkamm (CDU), als Notar beteiligt. Die betreffende Wohnung wurde im Kaufvertrag von 2022 als Ferienwohnung ausgewiesen. Zu dem Zeitpunkt hätte die Wohnung aber nur als Dauerwohnung genutzt werden dürfen. Die Gemeinde Sylt erklärte, der neue Bebauungsplan sei bereits 2018 angestoßen worden und 2023 in Kraft getreten. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 07:00 Uhr

Bis zum kommenden Montag gibt es europaweit verstärkt Polizei- und Zollkontrollen. Mit der Aktion "Road-Pool" hoffen die Behörden, Autofahrer, die Alkohol oder Drogen genommen haben, zu stellen. Bei einer der ersten Aktionen an der Raststätte Neustädter Bucht an der A1 waren mehr als 80 Beamte sieben Stunden lang im Einsatz. Dort kontrollierten Beamte gut 400 Fahrzeuge. Bei 15 Autofahrern sind Betäubungsmittel festgestellt worden, heißt es von der Polizei. Drei Verkehrsteilnehmer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Darunter war auch eine Fahrschülerin aus dem Kreis Ostholstein. Sie erwartet eine Sperre wegen Fahrens ohne Führerschein. In den kommenden Tagen müssen sich Autofahrer auch in anderen Landesteilen auf weitere Kontrollen einstellen, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 06:00 Uhr

Lkw-Unfall bei Brammer: Anhänger in Graben gerutscht

Auf der L328 bei Brammer im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat es am Abend einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Laut Polizei ist vermutlich durch den starken Wind der Anhänger im Graben gelandet. Ein anderer Lastwagen hat ihn in der Nacht geborgen. Verletzt wurde niemand. Die Straße war Richtung Neumünster teilweise gesperrt, konnte zum Berufsverkehr am Morgen wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 06:00 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat zwei Tage nach der überraschenden Entlassung von Trainer Nikolej Krickau das Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin mit 38:37 gewonnen. Der Sieg erhält die Chance auf die Meisterschaft aufrecht, doch der Rückstand auf Spitzenreiter Melsungen - am Donnerstag Flensburgs Gegner im Pokal Viertelfinale - beträgt weiterhin fünf Punkte. Zusammen mit Assistenzcoach Anders Eggert betreut vorerst Sportchef Ljubomir Vranjes das Team. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 06:00 Uhr

Am Dienstag ist es meist bedeckt. Zeitweise gibt es leichten Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei milden 8 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg) und bis zu 10 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht mäßig, an den Küsten anfangs noch stürmisch - später lässt er nach. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 06:00 Uhr

