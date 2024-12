Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 16.12.2024 07:22 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 16. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



Oberleitungsstörung auf Marschbahnstrecke bei Glückstadt

Auf der Marschbahnstrecke kommt es derzeit wegen einer Oberleitungsstörung bei Glückstadt im Kreis Steinburg zu Zugausfällen. Laut Bundespolizei ist die Bahn zurzeit auf der Suche nach der Ursache. Wahrscheinlich sei ein umgestürzter Baum der Grund für die Störung, hieß es. Betroffen von der Vollsperrung sind laut Bahn die Regionalbahnlinien RB 61 und RB 71 sowie der Regionalexpress RE 6. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 07:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt entlässt Trainer Krickau

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Samstagabend überraschend Trainer Nikolej Krickau entlassen. Drei Tage nach der vierten Saisonniederlage bei den Rhein Neckar Löwen entschieden sich die Verantwortlichen des Vereins nach eigenen Angaben für die sofortige Trennung vom 38-jährigen Dänen. Zusammen mit Assistenzcoach Anders Eggert betreut vorerst Sportchef Ljubomir Vranjes das Team. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 06:00 Uhr

B5 nach Unfall mit Tanklaster gesperrt

In Hemmingstedt im Kreis Dithmarschen ist ein mit Kerosin beladener Tanklaster im Graben gelandet. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt, auch von der Ladung ist nichts ausgelaufen. Die B5 ist in dem Bereich aber noch gesperrt. Nun soll der Lkw geborgen werden. Um den Laster aufrichten zu können, muss zunächst das Kerosin abgepumpt werden. Die Bergung wird laut Polizei noch eine Weile dauern. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 06:00 Uhr

Mit zunehmendem Alter wird die Jobsuche immer schwieriger

Wer älter als 50 ist, hat es auch in Schleswig-Holstein häufig schwer einen neuen Job zu finden. Das belegen Zahlen der Arbeitsagentur. Zudem gibt es viele Fälle von Alterdiskriminierung in der Arbeitswelt im Land. Bei Älteren wird laut der zuständigen Stelle viel häufiger die Leistungsbereitschaft in Frage gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Trotz Fachkräftemangel: Altersdiskriminierung im Job Auch wenn Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, werden über 50-Jährige im Berufsleben immer wieder diskriminiert. mehr

Wetter: Bedeckt mit leichtem Regen

Am Montag ist es bedeckt. Zeitweise gibt es leichten Regen oder Sprühregen, der im Laufe des Tages von Westen her langsam nachlässt. Die Höchstwerte liegen bei sehr milden 9 bis 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt mit vereinzelt noch etwas Sprühregen. Die Tiefstwerte liegen dann bei 7 bis 9 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 07:00 Uhr