Sturm sorgt für Zugausfälle in Schleswig-Holstein Stand: 16.12.2024 10:37 Uhr In der Nacht zum Montag war es stellenweise sehr windig, mehrere umgestürzte Bäume sorgten für Schäden und Zugausfälle in Schleswig-Holstein und Hamburg. Für heute sind weitere Windböen angekündigt.

Verletzt wurde bei dem stürmischen Wetter in der Nacht nach Angaben von Feuerwehr und Polizei niemand. Auf der Bahnstrecke zwischen Ahrensburg und Bargteheide (beide Kreis Stormarn) ist ein Baum auf die Gleise gestürzt und hat eine Oberleitung beschädigt. Zwischen Ahrensburg und Lübeck fahren deshalb aktuell keine Züge. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist ein Ersatzverkehr mit Bussen im Zweistundentakt eingerichtet. Auch auf der Marschbahnstrecke zwischen Glückstadt und Itzehoe (beide Kreis Steinburg) kommt es sturmbedingt zu Einschränkungen. Betroffen sind die Regionalbahnlinien RE8, RE80 und RE81.

Auch Hamburg von Zugausfällen betroffen

Auf der Verbindung Travemünde-Hamburg rechnet die Bahn außerdem ab Reinfeld (Kreis Stormarn) mit einer Verspätung von bis zu 100 Minuten. Auf der Strecke Hamburg-Lübeck gibt es ab Moisling aufgrund eines umgestürzten Baumes sogar Verspätungen von bis zu 120 Minuten.

Feuerwehreinsätze in Lübeck und an der Westküste

In Lübeck und an der Westküste hatten auch die Feuerwehren in der Nacht und am frühen Morgen einiges zu tun. Insgesamt gab es rund 30 Einsätze. Gründe dafür waren umgekippte Bäume und Absperrbarken oder Bauzäune, die auf die Straße geweht worden waren. Für heute sagen die Meteorologen weitere Böen an. Auf den Inseln und Halligen werden Sturmböen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde erwartet.

