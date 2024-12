Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.12.2024 07:08 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 12. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



Der Schleswig-Holsteinische Landtag debattiert am Donnerstag über einen besseren Schutz vor Partnerschaftsgewalt. Dabei geht es unter anderem um die Möglichkeit, dass Täter in Zukunft eine elektronische Fußfessel angelegt bekommen könnten. Ein anderer Baustein zum Schutz vor häuslicher Gewalt sind Frauenhäuser. Von denen gibt es nach wie vor viel zu wenige: 400 Plätze sind es aktuell im Land. 750 bräuchte es aber, sagt eine Mitarbeiterin im Frauenhaus Kiel. Im schlimmsten Falle müssten Frauen für einen Aufenthalt im Frauenhaus das Bundesland verlassen und den Aufenthalt selbst bezahlen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 09:00 Uhr

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FSG-Nobiskrug-Werften in Flensburg und Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) warten weiterhin auf ihr Gehalt und ihr Weihnachtsgeld. Bereits vor zwei Wochen hätte es laut Betriebsrat auf den Konten der Beschäftigten sein sollen. Bei Nobiskrug in Rendsburg wird am Donnerstag das letzte Schiff die Werft verlassen. Am frühen Nachmittag soll das Schiff der Bundespolizei ausgedockt werden. Möglicherweise ist es bis auf weiteres das letzte Schiff, das in der Werft liegt. Am Freitag wird voraussichtlich in Rendsburg zudem der Strom abgeschaltet. Nobiskrug hatte nach Angaben der Stadtwerke den Stromvertrag gekündigt und mutmaßlich keinen neuen abgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:00 Uhr

In Husum (Kreis Nordfriesland) gibt es Streit um eine Grundschule im Ortsteil Schobüll. Eine Eltern-Initiative wirft der Stadt vor, die Schule absichtlich nicht zu sanieren. Die Stadt weist das zurück. Im Eingemeindungsvertrag wurde vor 18 Jahren festgehalten, dass die Grundschule und das Freibad erhalten bleiben sollen. Das Freibad wurde nun Anfang des Jahres abgerissen. Jetzt haben viele Schobüller die Befürchtung, dass der Grundschule das gleiche Schicksal droht. Einige Anwohner werfen der Stadt sogar vor, genau dieses Ziel zu haben, damit die Grundstücke verkauft werden können. Husums Bürgermeister Martin Kindl (CDU) sagt, natürlich könne er keine dauerhafte Garantie für den Bestand der Schule geben, aber ein Ablaufdatum gebe es eben auch nicht. Aktuell besuchen 94 Kinder die Grundschule. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 07:00 Uhr

Die Ministerpräsidenten der Länder treffen sich am Donnerstag in Berlin. Ursprünglich wollten sich die Länderchefs im Anschluss mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Scholz hat seine Teilnahme abgesagt und statt - wie einmal geplant um Migrationspolitik - soll es jetzt unter anderem um Wirtschaftspolitik gehen. Das wünscht sich auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Deutschland müsse wieder zu einer stabilen, verlässlichen und wirtschaftlich starken Nation werden, sagt Günther. Und dafür spielen aus seiner Sicht ausländische Fach- und Arbeitskräfte eine wichtige Rolle. Deren Berufs- und Ausbildungsabschlüsse müssten viel leichter in Deutschland anerkannt werden, fordert er. Schleswig-Holstein habe dafür Maßnahmen beschlossen, jetzt sei der Bund am Zug. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 06:00 Uhr

Johann Wadephul ist Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen CDU für die Bundestagswahl. Er erhielt auf der Landeswahlkonferenz in Neumünster am Abend 97,7 Prozent Zustimmung für Listenplatz 1. Das Ergebnis zeige die CDU in Schleswig-Holstein sei entschlossen zu gewinnen, sagt Wadepul. Seine Arbeit als Außen- und Sicherheitspolitiker sei fraktionsübergreifend anerkannt, hatte zuvor auch Parteichef, Ministerpräsident Daniel Günther, gesagt. Wahlziel der Union sei es diesmal alle elf Direktmandate zu gewinnen und als stärkste Partei im Norden aus der vorgezogenen Bundestagswahl hervorzugehen so Günther. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 06:00 Uhr

Für die Northvolt-Ansiedlung bei Heide (Kreis Dithmarschen) hatten Bund und Land den schwedischen Batteriehersteller mit einer Wandelanleihe über 600 Millionen Euro unterstützt. Zur nun fällig gewordenen Ausfallbürgschaft der Landesregierung in Höhe von 300 Millionen Euro hat die SPD jetzt Akteneinsicht beantragt. Das erklärten die Sprecher der SPD-Fraktion, Beate Raudies und Kianusch Stender, am Mittwoch. Man wolle herausfinden, "auf welcher Grundlage eine Risikoabschätzung stattfand und ob den Abgeordneten auch wirklich alle wichtigen Informationen über geschäftliche Risiken der Northvolt-Ansiedlung und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens mitgeteilt wurden". | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 06:00 Uhr

In der Handball Bundesliga hat der THW Kiel das Spitzenspiel gegen die TSV Hannover Burgdorf mit 28:24 gewonnen. Für die Niedersachsen war es die erste Niederlage nach mehr als drei Monaten. Der Gastgeber THW Kiel führte vor knapp 10.000 Zuschauern schnell mit 4:1 und gab die Führung bis zum Ende nicht mehr aus den Händen. Vor allem in der ersten Halbzeit dominierte Kiel die häufig zu hektisch agierenden Gäste. Beim Pausenstand von 18:12 war die Vorentscheidung bereits gefallen. Kiel verdrängt die SG Flensburg-Handewitt damit vom vierten Tabellenrang, aber die Flensburger können das bereits am Donnerstag mit einem Sieg bei den Rhein Neckar Löwen korrigieren. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 05:30 Uhr

Wetter am Mittwoch: neblig-trüb mit Sprühregen, teils aufgelockert

Am Mittwoch bleibt es meist neblig-trüb oder bedeckt. In den nördlichen und östlichen Landesteilen sind Auflockerungen mit ein wenig Sonne möglich. Am Nachmittag ist mit Sprühregen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 06:00 Uhr

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (3 Min)

