Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.12.2024 20:43 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 12. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



Vorläufige Insolvenzverwalter suchen neuen Investor für FSG-Nobiskrug Holding

Zwei vorläufige Insolvenzverwalter kümmern sich jetzt um die FSG-Nobiskrug-Werften in Flensburg und Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde), für die Insolvenz beantragt worden ist. Insolvenzverwalter Christoph Morgen sprach am Donnerstag von "Verantwortungslosigkeit der Geschäftsführung". Unter anderem seien Versicherungen und TÜV-Prüfungen nicht bezahlt worden. Die noch ausstehende Auszahlung der November-Gehälter soll demnach bis Anfang kommender Woche erfolgen. Dafür sei ein Darlehen einer Bank bereits abgeschlossen. Außerdem sagten die Insolvenzverwalter, dass es schon Interessenten gebe. Die Chance auf einen Neuanfang sehen sowohl die Gewerkschaften als auch die Betriebsräte. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) versprach, alles zu tun, was er könne, um zu helfen die Werften wieder auf die Beine zu helfen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 19:00 Uhr

Weitere Informationen Insolvenz der Windhorst-Werften FSG-Nobiskrug: Zustand "erschreckend" Nach der Insolvenz spricht die IG Metall vom "Tag der Befreiung". Die Insolvenzverwalter kündigen Tempo bei der Investorensuche an. mehr

Bestattungsgesetz in SH wird reformiert

Der Landtag hat mit den Stimmen aller Fraktionen eine Reform des Bestattungsgesetzes beschlossen. Künftig soll unter anderem auch die sarglose Bestattung möglich sein, unabhängig von religiösen oder weltanschaulichen Gründen. Es zählt allein der Wille des Verstorbenen. Auf Friedhöfen soll zudem auf abgetrennten Bereichen die Asche von Verstorbenen verstreut werden dürfen. Die Gesellschaft und die Bestattungskultur hätten sich verändert, darauf reagiere man mit dieser Reform des Bestattungsgesetzes nach zehn Jahren, hieß es in der Debatte des Landtages. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 19:00 Uhr

Mädchen in Lauenburg vor fahrendes Auto geschubst

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat eine Frau ein 14-jähriges Mädchen vor ein fahrendes Auto geschubst. Laut Polizei war die Schülerin Dienstagnachmittag in der Hamburger Straße zu Fuß Richtung ZOB unterwegs. Plötzlich wurde sie von der Frau lautstark bedrängt und schließlich am Arm zur Straße gezerrt und vor den Wagen geschubst. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen und ausweichen und erwischte nur die Hose des Mädchens, das daraufhin weglief. Nach Angaben der Ermittler konnte die Tatverdächtige ermittelt und in Gewahrsam genommen werden. Sie soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 19:00 Uhr

Ministerpräsidentenkonferenz: Günther mit Beschluss zu Rundfunkbeitrag zufrieden

Der Rundfunkbeitrag soll nach dem Willen der Bundesländer für zwei Jahre nicht erhöht werden. In zwei Jahren soll zudem ein Reformmodell eingeführt werden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte dazu am Donnerstag: "Ich bin froh darüber, dass es uns heute gelungen ist, diese Finanzierungsperspektive für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu geben. Alle Länder haben sich am Ende dahinter gestellt, das ist ein sehr sehr wichtiges Signal und damit ist die Tür offen dafür, gemeinsam auch mit den Anstalten diesen Weg zu gehen." Er gehe davon aus, dass bis März entsprechende konkrete Verabredungen abschließend getroffen werden seien. Allerdings liegt die Frage der Rundfunkbeitragshöhe inzwischen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 18:00 Uhr

Weitere Informationen Einigung auf neues Finanzierungsmodell für Rundfunkbeitrag Die Höhe des Rundfunkbeitrags bleibt vorerst bei 18,36 Euro. Ein neues Verfahren regelt künftig den genauen Betrag. Mehr auf tagesschau.de. extern

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat am Donnerstag über einen besseren Schutz vor Partnerschaftsgewalt debattiert. Die schwarz-grüne Koalition will dafür den Einsatz von elektronischen Fußfesseln gesetzlich verankern. Nach dem Gesetzentwurf könnte eine Person auf richterliche Anordnung zum Tragen einer Fußfessel verpflichtet werden, wenn eine elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes erforderlich ist, weil ansonsten das Leben, Leib, Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung einer anderen Person gefährdet sind. Des Weiteren dürfte die Polizei Daten über den Aufenthaltsort verarbeiten und diese zu einem Bewegungsbild verbinden. Bei einer Verletzung des Schutzraums könnte ein Alarm die Polizei schnell reagieren lassen. Einstimmig wurde der Gesetzentwurf in die Ausschüsse überwiesen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 17:00 Uhr

Weitere Informationen Gewalt in der Beziehung - Wenn Frauen flüchten müssen Wenn der Partner zum Täter wird, ist das Frauenhaus oft der letzte Ausweg. Wir haben mit einer Betroffenen gesprochen. mehr

Northvolt-Bürgschaft: Akteneinsicht gebilligt

Für die Northvolt-Ansiedlung bei Heide (Kreis Dithmarschen) hatten Bund und Land den schwedischen Batteriehersteller mit einer Wandelanleihe über 600 Millionen Euro unterstützt. Zur nun fällig gewordenen Ausfallbürgschaft der Landesregierung in Höhe von 300 Millionen Euro hat die SPD Akteneinsicht beantragt. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss des Landtages billigte den Antrag am Donnerstagnachmittag. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 17:00 Uhr

Weitere Informationen Northvolt: Land verteidigt 300-Millionen-Euro-Bürgschaft Das Risiko der Wandelanleihe habe man im Vorwege geprüft. Welcher Schaden tatsächlich für Schleswig-Holstein entstehen wird, ist unklar. mehr

Schön Klinik: Ver.di-Mitglieder stimmen für weitere Streiks

An der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) wird es zu weiteren Streiks kommen. Das beschlossen ver.di-Mitglieder mit einer Mehrheit von 88 Prozent in einer Urabstimmung, wie die Gewerkschaft mitteilt. Der Organisationsgrad der nichtärztlichen Belegschaft liegt laut Gewerkschaft bei über 60 Prozent, dennoch weigere sich die Klinikleitung weiterhin, mit ver.di über einen Tarifvertrag zu verhandeln. Die Klinik hatte erklärt, innerbetriebliche Regelungen mit dem Betriebsrat anzustreben. Ver.di-Tarifsekretär Wolfgang Hooke sagte, Patienten der Klinik sollten darüber nachdenken, wie sinnvoll die Anreise für sie sei. Über Zeitpunkt, Dauer und Ablauf der Streiks werde "sehr spontan" entschieden. Die Klinik will einen Notdienst organisieren. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 16:30 Uhr

Feuerwehr Großenaspe nach Einbruch nicht einsatzfähig

Die Freiwillige Feuerwehr von Großenaspe (Kreis Segeberg) ist nach einem Einbruch in der Nacht auf Donnerstag nicht einsatzfähig. Wie Gemeindewehrführer Jan Stölting mitteilt, wurde der Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus am frühen Donnerstagmorgen festgestellt. Unbekannte sollen demnach eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen haben. Der Schaden sei "immens", sagt Stölting. Seinen Angaben zufolge wurden zahlreiche hydraulische Rettungsgeräte wie Scheren und Spreizen gestohlen. Außerdem sei ein Löschpulver versprüht worden. "Keines unserer Fahrzeuge ist derzeit einsatzfähig, weil die Verschmutzung so stark ist", sagt Stölting. "Wir mussten unsere Wehr für zunächst unbestimmte Zeit außer Dienst setzen." Die Wehren umliegender Gemeinden müssten diesen Ausfall nun auffangen. Die Polizei ermittelt. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 16:30 Uhr

Weitere Informationen Fahrzeuge lahmgelegt: Feuerwehr Großenaspe kann nicht ausrücken Teure Hydraulikgeräte sind nach einem Einbruch in das Gerätehaus weg und es wurde aggressiver Löschschaum versprüht. mehr

Falsche Stadtwerkmitarbeiter unterwegs

Die Polizei in Kellinghusen (Kreis Steinburg) sucht Zeugen wegen eines Diebstahls am vergangenen Montag. Zwei unbekannte Täter waren in das Haus eines Rentners in der Schulstraße eingedrungen, nachdem sie sich als Mitarbeitende der Stadtwerke ausgegeben hatten, die die Feuermelder überprüfen müssten. Während der eine den Mann ablenkte, durchsuchte der andere die Räumlichkeiten und stahl 200 Euro Bargeld. Beide Täter waren etwa 1,85m groß. Falsche Stadtwerke-Mitarbeitende waren laut Polizei bereits in den vergangenen Wochen im Kreis Schleswig-Flensburg unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 16:30 Uhr

Erster Kegelrobbenheuler zieht ins Aufzuchtbecken

Der erste Kegelrobbenheuler der diesjährigen Wurfsaison wechselt innerhalb der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) vom Quarantänebereich in den Aufzuchtbereich. Das männliche Tier war am 19. November in der Station abgegeben worden und hat sich seitdem offenbar gut entwickelt. Er wog damals knapp 14 Kilo und hatte mehrere kleine Verletzungen im Schnauzenbereich und an den Hinterflossen. Inzwischen hat er sich laut Seehundstation soweit erholt, dass er allein frisst und auch der Fellwechsel habe bereits begonnen. Am Sonnabend wird er nun in den Aufzuchtbereich wechseln. Damit er ausgewildert werden kann, muss er mindestens 35 Kilogramm wiegen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 16:30 Uhr

Bauarbeiten am Wochenende: A21 am Kreuz Bargteheide gesperrt

Autofahrer müssen sich laut Autobahn GmbH ab Freitagabend um 19 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgenum 6 Uhr auf Verkehrsbehinderungen rund um das Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) in Richtung Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) einstellen. Grund sind Arbeiten an einer Behelfsbrücke. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 14:00 Uhr

Weitere Informationen Bauarbeiten am Wochenende: A21 am Kreuz Bargteheide gesperrt Im Autobahnkreuz Bargteheide wird die A21 wegen Brückenbauarbeiten von Freitagabend bis voraussichtlich Montagmorgen gesperrt. mehr

Ministerpräsidentenkonferenz: Günther fordert Fokussierung auf Wirtschaftspolitik

In Berlin sind die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer zur letzten Ministerpräsidentenkonferenz in diesem Jahr zusammengekommen. Eigentlich wollten sie mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprechen - doch der sagte ab. Und eigentlich sollte es um die Migrationspolitik gehen - doch jetzt steht die schwierige wirtschaftliche Lage im Mittelpunkt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU)sagte , Deutschland müsse wieder zu einer stabilen, verlässlichen und wirtschaftlich starken Nation werden. Dafür spielen aus seiner Sicht ausländische Fach- und Arbeitskräfte eine wichtige Rolle. Deren Berufs- und Ausbildungsabschlüsse müssten viel leichter in Deutschland anerkannt werden, fordert er. Schleswig-Holstein habe dafür Maßnahmen beschlossen, jetzt sei der Bund am Zug. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 14:00 Uhr

IfW aus Kiel senkt Prognose für deutsche Wirtschaft

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel hat seine Prognose für die deutsche Wirtschaft weiter gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte dieses Jahr um 0,2 Prozent schrumpfen, teilte das IfW mit. Nächstes Jahr dürfte es stagnieren. Die Rezession habe zudem mittlerweile auch den Arbeitsmarkt erreicht, die Arbeitslosenquote dürfte auf 6,3 Prozent steigen, hieß es. Im laufenden Jahr liege sie bei 6,0 Prozent. Die Inflationsrate dürfte dieses und nächstes Jahr bei 2,2 Prozent liegen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 12:00 Uhr

VfB Lübeck bedankt sich mit Rabatt-Aktion

Nach der Beinahe-Insolvenz des VfB Lübeck will der Verein sich jetzt bei seinen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Die nächste Partie auf der Lohmühle am kommenden Sonnabend gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli wird zu einem Danke-Spiel. Unterstützer bekommen für das Heimspiel Tickets zum halben Preis. Das teilte der Regionalligist mit. Vor zwei Wochen hatte der VfB Lübeck noch finanziell mit dem Rücken zur Wand gestanden. Fans, Sponsoren und andere Geldgeber spendeten innerhalb weniger Tage eine Million Euro und verhinderten so die Insolvenz des Traditionsvereins. Eine Untersuchungskommission soll nun bis Ende März aufarbeiten, wie genau es dazu kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

S1 von Wedel nach Rissen: Bahnreisende schützen Frau vor Angriff

Mehrere Bahnreisende haben sich am Mittwochmorgen laut Bundespolizei vor eine Frau gestellt, die von einem 39-Jährigen bedroht wurde. Sie in der S1 von Wedel (Kreis Pinneberg) nach Rissen von dem Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung angegriffen worden sein. Er habe versucht, sie zu schlagen. Einige Bahnreisende sollen sehr schnell eingegriffen haben. Polizeisprecher Woldemar Lieder spricht von einem "Paradebeispiel für Zivilcourage". Gegen den 39-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Prozess gegen Jugendlichen wegen diverser Taten

Beim Amtsgericht Husum (Kreis Nordfriesland) hat der Prozess gegen einen 18-jährigen mutmaßlichen Mehrfach-Täter begonnen. In der ersten Jahreshälfte soll der damals Minderjährige diverse Straftaten unter anderem in Husum, Meldorf, Rendsburg und Hamburg begangen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann in 15 Fällen Diebstahl, teilweise mit Hausfriedensbruch vor. In vier Fällen ist er wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt, darüber hinaus in einem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Polizisten und einen Zugbegleiter. Außerdem muss er sich noch unter anderem wegen Bedrohung, Nötigung und Betrug vor dem Jugendrichter verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Neuer Bürgermeister von St.Peter-Ording tritt im Januar Amt an

Der im Juni neugewählte Bürgermeister von St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) Boris Pfau (parteilos) wird am 1.Januar - gut ein halbes Jahr nach seiner Wahl - sein Amt antreten. Das hat ein Sprecher des Amtes Eiderstedt auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Grund für die verspätete Amtsübernahme: Boris Pfau hat eine Zahnarztpraxis in St.Peter-Ording und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat Pfau erst zum Jahresende aus seiner Zulassung als niedergelassener Zahnarzt entlassen. Boris Pfau soll nun am kommenden Montag in der Sitzung der Gemeindevertretung vereidigt werden, so der Sprecher. Boris Pfau hatte die Bürgermeister-Stichwahl in St.Peter-Ording am 30.Juni mit 55,8 Prozent gegen den CDU-Bewerber Eckard Rave (44,2 Prozent) gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Streit um Grundschule Schobüll: Droht die Schließung?

In Husum (Kreis Nordfriesland) gibt es Streit um eine Grundschule im Ortsteil Schobüll. Eine Eltern-Initiative wirft der Stadt vor, die Schule absichtlich nicht zu sanieren. Die Stadt weist das zurück. Im Eingemeindungsvertrag wurde vor 18 Jahren festgehalten, dass die Grundschule und das Freibad erhalten bleiben sollen. Das Freibad wurde nun Anfang des Jahres abgerissen. Jetzt haben viele Schobüller die Befürchtung, dass der Grundschule das gleiche Schicksal droht. Einige Anwohner werfen der Stadt sogar vor, genau dieses Ziel zu haben, damit die Grundstücke verkauft werden können. Husums Bürgermeister Martin Kindl (CDU) sagt, natürlich könne er keine dauerhafte Garantie für den Bestand der Schule geben, aber ein Ablaufdatum gebe es eben auch nicht. Aktuell besuchen 94 Kinder die Grundschule. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Lässt die Stadt Husum die Grundschule Schobüll verfallen? Die Einwohner Schobülls fürchten um die Zukunft der Grundschule und werfen der Stadt vor, sie absichtlich nicht zu sanieren. mehr

Johann Wadephul ist Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen CDU für die Bundestagswahl. Er erhielt auf der Landeswahlkonferenz in Neumünster am Mittwochabend 97,7 Prozent Zustimmung für Listenplatz 1. Das Ergebnis zeige die CDU in Schleswig-Holstein sei entschlossen zu gewinnen, sagt Wadepul. Seine Arbeit als Außen- und Sicherheitspolitiker sei fraktionsübergreifend anerkannt, hatte zuvor auch Parteichef, Ministerpräsident Daniel Günther, gesagt. Wahlziel der Union sei es diesmal alle elf Direktmandate zu gewinnen und als stärkste Partei im Norden aus der vorgezogenen Bundestagswahl hervorzugehen so Günther. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Nord-CDU: Wadephul ist Spitzenkandidat für Bundestagswahl Johann Wadephul wurde von den Landesvertretern in Neumünster an die Spitze der Landesliste gewählt - mit 97,7 Prozent der Stimmen. mehr

In der Handball Bundesliga hat der THW Kiel das Spitzenspiel gegen die TSV Hannover Burgdorf mit 28:24 gewonnen. Für die Niedersachsen war es die erste Niederlage nach mehr als drei Monaten. Der Gastgeber THW Kiel führte vor knapp 10.000 Zuschauern schnell mit 4:1 und gab die Führung bis zum Ende nicht mehr aus den Händen. Vor allem in der ersten Halbzeit dominierte Kiel die häufig zu hektisch agierenden Gäste. Beim Pausenstand von 18:12 war die Vorentscheidung bereits gefallen. Kiel verdrängt die SG Flensburg-Handewitt damit vom vierten Tabellenrang, aber die Flensburger können das bereits am Donnerstag mit einem Sieg bei den Rhein Neckar Löwen korrigieren. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 05:30 Uhr

Weitere Informationen THW Kiel gewinnt Nordduell gegen TSV Hannover-Burgdorf Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel setzte sich am Mittwochabend souverän mit 28:24 gegen die "Recken" durch. mehr

Wetter am Donnerstag: neblig-trüb mit Sprühregen, teils aufgelockert

Am Donnerstag bleibt es meist neblig-trüb oder bedeckt. In den nördlichen und östlichen Landesteilen sind Auflockerungen mit ein wenig Sonne möglich. Am Nachmittag ist mit Sprühregen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 06:00 Uhr

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (3 Min)

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2024 | 20:00 Uhr