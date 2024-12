Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 09.12.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 9. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Elmshorn: Zwei Fußgänger von Auto angefahren

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind momentan mehrere Rettungskräfte im Einsatz. Auf der Straße Ramskamp sind laut Leitstelle zwei Fußgänger von einem Auto angefahren worden, beide Personen wurden demnach schwer verletzt und müssen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz hat um kurz vor sieben Uhr begonnen, die Straße ist seit dem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Informationen zum genauen Unfallhergang hat die Polizei bisher nicht bekannt gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 09:00 Uhr

Koalitionsdebatte: Daniel Günther beklagt sich über Markus Söder

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat in der Debatte über eine mögliche schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl Störfeuer von CSU-Chef Markus Söder beklagt. Selbstverständlich könne die Union mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten, sagte Günther in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Es wäre strategisch unsinnig, Koalitionsoptionen auszuschließen, so Günther. Söder hatte wiederholt erklärt, mit der CSU gebe es kein Schwarz-Grün. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz schließt dagegen eine Zusammenarbeit mit den Grünen nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 06:00 Uhr

Fisauli-Aalto gewinnt Bürgermeister-Stichwahl in Wedel

Julia Fisauli-Aalto von der CDU wird neue Bürgermeisterin von Wedel im Kreis Pinneberg. Die Betriebswirtin setzte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen Timo Steyer (parteilos) durch. Nach der Abwahl von Gernot Kaser hatte die bisherige stellvertretende Bürgermeisterin das Amt seit April bereits kommissarisch ausgeübt. Nun ist sie für sechs Jahre gewählt worden. Auf Fisauli-Aalto entfielen 59 Prozent der Stimmen, Steyer bekam 41 Prozent. Zu den schwierigsten Herausforderungen der neuen Bürgermeisterin dürfte nun der Schuldenberg der Stadt von fast 100 Millionen Euro zählen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Sturmflutwarnung für die Ostseeküste

Der stürmische Wind an der Ostsee lässt an der Küste die Pegelstände steigen - vor allem in der Lübecker Bucht. Dort könnte es im Laufe des Tages eine kleine Sturmflut geben. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt davor, dass das Wasser bis zu 1,10 Meter über den mittleren Wasserstand steigen könnte. In der Kieler Bucht bleiben die Pegelstände wohl unter der Marke von einem Meter, so das BSH. Von der schweren Sturmflut im Oktober 2023 sind die Werte aber noch weit entfernt. Damals war das Hochwasser teilweise weit über zwei Meter über den mittleren Wasserstand gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Keine Autozüge von und nach Sylt ab Montagabend

Wegen Gleisarbeiten fällt nach Angaben der Deutschen Bahn am Montag jeweils der letzte Syltshuttle pro Richtung aus: von Niebüll (Kreis Nordfriesland) ab 21.05 Uhr und von Westerland auf Sylt ab 20.55 Uhr. Von Dienstag bis Donnerstag fährt dann gar kein Autozug. Auch Autozüge von Anbieter RDC Deutschland fahren in diesem Zeitraum nicht nach Sylt. Reisende können als Alternative mit der Autofähre von der dänischen Insel Rømø nach List auf Sylt fahren. Laut Bahn kommt es auch im Fern- und Nahverkehr zu Einschränkungen. Die Züge der Linie RE6 zwischen Westerland und Morsum werden durch Busse ersetzt. Bis Freitagmorgen, 4.30 Uhr, muss mit Einschränkungen gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 06:00 Uhr

VfB Lübeck: Untersuchungskommission soll aufklären

Am Wochenende haben der Vorstand und Aufsichtsrat des VfB Lübeck die Vereinsmitglieder über Fehler informiert, die vor einer Woche beinahe zur Insolvenz geführt hatten. Demnach sind in der Vergangenheit immer wieder Einnahmen aus Werbung und Ticketverkäufen in laufende Spielzeiten vorgezogen worden, die eigentlich für die darauffolgenden Saisons gedacht waren. Mit dem Abstieg in die Regionalliga und damit verbundenen Mindereinnahmen sei das System nun kollabiert, erklärte die neue Vereinsführung. Eine Untersuchungskommission aus Vereinsmitgliedern solle nun die Hintergründe aufklären, sagte VfB-Aufsichtsrat Carsten Abbe NDR Schleswig-Holstein. Der VfB Lübeck hatte in der vergangenen Woche eine große Spendenaktion gestartet, durch die der Verein vor der Insolvenz gerettet worden war. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 06:00 Uhr

Wetter: Starke bis stürmische Böen

Am Montag ist es häufig stark bis dicht bewölkt, vor allem südlich vom Kanal gibt es zeitweise Regen. Weiter nördlich ist es bis auf einzelne Schauer länger trocken. Insbesondere in Nordfriesland sind vorübergehend Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte erreichten 5 Grad in Handewitt bis 6 Grad in Großhansdorf (Kreis Stormarn). Der Wind weht mäßig bis frisch mit stürmischen Böen. An der Ostsee kann es zu Sturmböen und erhöhten Wasserständen kommen mit möglichem Sturmhochwasser kommen.| NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 07:00 Uhr

