Landesregierung in SH will mehr Geld für Sicherheit ausgeben Stand: 09.12.2024 14:00 Uhr Die Landesregierung hat am Montag Maßnahmen vorgestellt, um ihren Zehn-Punkte-Plan zu den Themen Sicherheit, Prävention und Arbeitsmarktintegration zu untermauern. Dafür soll mehr Geld bereitgestellt werden.

Die Sicherheit der Bürger habe höchste Priorität. Das betonte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag. Für den Bereich Innere Sicherheit sind laut Günther deshalb 7,6 Millionen Euro zusätzlich geplant. Damit sollen in den kommenden Jahren unter anderem mehr als 30 neue Stellen bei der Landespolizei und beim Verfassungsschutz geschaffen werden.

Polizei bekommt mehr IT-Unterstützung

Ein Schwerpunkt sei die Unterstützung der Polizei durch IT. Dafür soll laut Günther eine Analyseplattform angeschafft werden. Da die Landespolizei nicht nur deutsche oder englischsprachige Seiten im Internet und in den Sozialen Medien im Blick haben muss, solle es KI-basierte Übersetzungstools geben.

Gesichtserkennung soll ausgebaut werden

Die verschiedenen Maßnahmen im Bereich Innere Sicherheit sollen in einer zentralen Plattform bei der Landespolizei gebündelt und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden gestärkt werden. Geplant ist laut Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zudem, die Technik für die Gesichtserkennung auszubauen.

Flüchtlinge sollen schneller arbeiten können

Außerdem sollen geflüchtete Menschen schneller und einfacher als bisher in den Arbeitsmarkt integriert werden - dafür stellt die Landesregierung zusätzliche Finanzmittel in Höhe von fünf Millionen Euro bereit. "Aktuell fehlen in Schleswig-Holstein rund 34.000 Fachkräfte", sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne). "Auf der anderen Seite kommen pro Jahr zwischen 10.000 und 15.000 Geflüchtete zu uns, von denen ein erheblicher Teil viel schneller arbeiten könnte, sofern die Voraussetzungen stimmen."

Das sogenannte Kompetenzscreening in den Erstaufnahmeeinrichtungen soll dafür ausgeweitet werden. Frauen sollen stärker gefördert werden und bei der sprachlichen Förderung soll früh angesetzt werden.

Haushalt wird im Januar verabschiedet

All diese Maßnahmen fließen in den Haushalt 2025, der im Januar vom Parlament verabschiedet werden soll. Da schwarz-grün eine eine zweidrittel Mehrheit hat, gilt eine Zustimmung als sicher.

