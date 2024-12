Sturmflut-Warnung: Hochwasser-Gefahr an Deutschlands Ostseeküste Stand: 09.12.2024 10:13 Uhr Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und der Deutsche Wetterdienst warnen am Montag vor Unwettern an der deutschen Ostseeküste. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bestehe die Gefahr einer Sturmflut.

Besonders starke Winde auf Rügen gemessen

Vor allem am Vormittag werden in großen Teilen Norddeutschlands Regenfälle erwartet. Dazu kommen Böen der Stärken 8 bis 9 an den Küsten ("stürmischer Wind" bzw. "Sturm"); so sei heute am Kap Arkona auf Rügen bereits Wind mit 100 km/h gemessen worden, berichtet Wetter-Experte Thomas Globig aus dem Wetterstudio auf der Insel Hiddensee. Das entspricht der Windstärke 10 auf der Beaufort-Skala und wird in Worten als "schwerer Sturm" definiert. Aufgrund der Wetterlage wird vor Hochwasser an der Ostsee gewarnt. Die Winde "drücken das Wasser an die Küste", erläutert Globig. An der Lübecker Bucht und Wismarer Bucht steige der Wasserstand sogar rasant. Auch im Inland soll es heute windig werden bei Böen der Stärke 6 bis 7.

Wismar: Fahrzeuge sollen in Sicherheit gebracht werden

In Wismar werden am Vormittag laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Pegelstände bis 1,15 Meter über Normalnull erwartet. Daher bittet die Stadt, Fahrzeuge aus den hochwassergefährdeten Gebieten zu entfernen. Sandsäcke werden vorerst nicht ausgegeben - das erfolgt erst bei einer Hochwasserprognose von 1,25 Meter über Normalnull. Die Stadt weist aber bereits ausdrücklich darauf hin, dass Wasserstands-Prognosen in der Vergangenheit auch übertroffen wurden.

