Auftakt der Woche der Beruflichen Bildung in SH

Der Fachkräftemangel ist in Schleswig-Holstein gegenwärtig: Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) waren im vorigen Jahr fast die Hälfte der angebotenen Ausbildungsplätze unbesetzt. Um mehr junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern, startet das Land mit Schulen und Branchenverbänden die "Woche der beruflichen Bildung" mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land. Jugendliche und junge Erwachsene sollen hier bei der Berufswahl unterstützt werden. Schülerinnen und Schüler sollen Kontakt zu Berufen und zu Firmen bekommen. In der Berufsschule Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es Werkstatttage zum Beispiel mit Schwerpunkt Pflege. Es werden auch Berufsmessen in Lübeck und Flensburg oder ein Speeddating mit Handwerksbetrieben in Kiel angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:00 Uhr

Aktionswoche: "Gewalt kommt nicht in die Tüte" startet

Heute werden in zahlreichen Bäckereien im Land Tüten mit der Aufschrift "Gewalt kommt nicht in die Tüte" verteilt. Anlass dafür ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, bei dem es heute landesweit Aktionen gibt, um auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen. Knapp 400.000 Aktionstüten sollen verteilt werden. Darauf steht auch die Rufnummer des Hilfetelefons: 11 60 16. Hier bekommen Opfer häuslicher Gewalt Hilfe. Verteilt werden die Brötchentüten landesweit in 40 Bäckereien und an 400 weiteren Orten wie Wochenmärkten, Fußgängerzonen und Schulen. Laut der Arbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser in Schleswig-Holstein sind solche Aktionen wichtig, um Menschen zum Nachdenken anzuregen. Eröffnet wird die Aktionswoche von Schirmherrin und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) im BBZ in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 06:00 Uhr

Nach Streiks im privaten Busgewerbe: Gespräche zwischen ver.di und Omnibusverband Nord

Nach mehreren Streiks im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe wollen sich Vertreter der Gewerkschaft ver.di und des Omnibusverbands Nord am Vormittag in Kiel zu neuen Gesprächen treffen. Gewerkschaft und Arbeitgeber hatten sich nach Angaben eines Sprechers bereits im September auf einen Tarifkompromiss geeinigt, der neben einer Einmalzahlung von 850 Euro auch ein monatliches Plus von 275 Euro für die Beschäftigten vorsah. Der Omnibusverband Nord hatte die Einigung jedoch kurze Zeit später widerrufen und das mit einer fehlenden Gegenfinanzierung begründet. Ver.di reagierte daraufhin mit Warnstreiks und Streiks. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 06:00 Uhr

Weihnachtsmärkte in SH starten regulär

Nachdem die ersten Weihnachtsmärkte im Land - zum Beispiel in Kiel, Heide (Kreis Dithmarschen) oder Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bereits in der vergangenen Woche gestartet sind, eröffnen heute auch die Märkte in Flensburg, Lübeck, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Elmshorn (Kreis Pinneberg). Punsch und Wurst seien im Schnitt ungefähr so teuer wie im Vorjahr, berichtet der Präsident des Landesschaustellerverbandes, Marco Lange. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 06:00 Uhr

Holstein Kiel verliert 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den erhofften zweiten Heimsieg der Saison verpasst. Die "Störche" unterlagen am Sonntag dem 1. FSV Mainz 05 mit 0:3 und bleiben Tabellenvorletzter der Liga. Mit fünf Punkten aus elf Partien, insgesamt acht Saisonniederlagen und einem deutlich negativen Torverhältnis (minus 16) bleibt der Abstiegskampf für den Bundesliga-Neuling eine herausfordernde Aufgabe. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 06:30 Uhr

Marschbahn: Ab sofort Ausfälle bis zum 13. Dezember

Die Deutsche Bahn nutzt die tourismusschwache Zeit Ende November und Anfang Dezember für Bauarbeiten an der Marschbahn-Strecke. Am Montagabend bereits fahren auf einzelnen Abschnitten Ersatzbusse. Von Dienstag (26.11.) an gelten bis Mitte Dezember Sonderfahrpläne zwischen Hamburg und Sylt. Pendler sollten sich auf veränderte Fahrzeiten, Ausfälle und Ersatzverkehr einstellen. 5.800 Schwellen, 6.500 Tonnen Schotter sowie 7.000 Meter Schienen will die Deutsche Bahn zunächst in den kommenden beiden Wochen zwischen Elmshorn und Glückstadt verlegen. Dieses Vorhaben ist ein Teil der umfassenden Marschbahn-Sanierung, die vor fünf Jahren begann. Mittelfristiges Ziel ist die Elektrifizierung der Strecke bis 2030. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Mildere Temperaturen, zunächst bewölkt

Der Montag ist zunächst wechselnd bewölkt, teilweise auch aufgelockert. Im Verlauf zieht von Nordsee und Elbe Regen auf. Die Temperaturen sind sehr mild: 11 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 15 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Es weht mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind mit starken Böen, an der Nordsee frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, auch Sturmböen sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 07:00 Uhr

