Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 24.11.2024 11:01 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 24. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Holstein Kiel empfängt den 1. FSV Mainz 05

Für Holstein Kiel geht es nach der Länderspielpause Sonntag in der Bundesliga weiter. Um 15.30 Uhr empfangen die Kieler den 1. FSV Mainz 05 im Holstein-Stadion. Die Kieler sind aktuell Vorletzter in der Tabelle und stehen damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Trainer Marcel Rapp weiß, worauf es jetzt in den Wochen bis zur Winterpause ankommt: "Wir müssen besser werden. Ich glaube, wir haben Luft nach oben in allen Bereichen. Trotzdem haben wir uns glaube ich überall entwickelt. Wenn ich die letzten Spiele sehe, haben wir glaube ich noch mehr geschafft auf Augenhöhe zu spielen. Da müssen wir einfach weiter machen." | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2024 11:00 Uhr

Mehr Obdachlose in SH suchen Hilfe

Die Zahl der obdachlosen Menschen, die in Schleswig-Holstein Hilfe suchen, geht stetig nach oben. Laut Diakonie zählten die Mitarbeiter der Notunterkünfte und Beratungsstellen im vergangenen Jahr mehr als 9.400 Bedürftige. Für dieses Jahr gibt es nach Angaben eines Sprechers noch keine konkreten Zahlen, es sei aber spürbar mehr zu tun, weil deutlich mehr wohnungslose Menschen die Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Die Diakonie bietet neben ihren Beratungsstellen zum Beispiel in Kiel, Flensburg, Neumünster und Heide (Kreis Dithmarschen) zusätzlich im Rahmen der Winternothilfe Notfallschlafplätze in Husum (Kreis Nordfriesland), Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Norderstedt (Kreis Segeberg) an. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2024 11:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt weiter auf Erfolgsspur

Samstagabend hatte die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga den TBV Lemgo-Lippe zu Gast. Die Flensburger gewannen die Partie deutlich mit 36:27. Die SG Flensburg-Handewitt bleibt damit weiter auf der Erfolgsspur. Sie liegt nur noch einen Punkt hinter der Tabellenspitze. Das Spiel war allerdings kein Selbstgänger. Die SG Flensburg-Handewitt lag in der ersten Halbzeit schnell mit vier Toren hinten. Erstmals kam sie nach einer guten Viertelstunde zum Ausgleich und ging kurz darauf auch in Führung. Zur Pause lag die SG mit 17:14 vorn. Im zweiten Durchgang war Flensburg dann das klar spielbestimmende Team. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2024 08:00 Uhr

Rassistische Kirchenkunst Thema bei Abschlusssitzung der Landessynode der Nordkirche

Die Landessynode der Nordkirche hat in Lübeck-Travemünde bis Sonnabend drei Tage lang über die Zukunft der Kirche diskutiert. Ein Punkt war der Umgang mit problematischen Kunstobjekten der Kirche. Die Nordkirche ist verantwortlich für 100.000 Denkmäler, Gemälde und Grabsteine. Einige von ihnen zeigen Schriftzüge, die aus heutiger Sicht nicht mehr zu vertreten sind, weil sie rassistisch, nationalsozialistisch oder kriegsverherrlichend sind. Die Nordkirche möchte solche Kunstobjekte schrittweise aufarbeiten. Laut Präses Ulrike Hillmann müssen die Objekte individuell betrachtet werden. Manche müssten abgebaut werden, bei anderen müsse man überlegen, wie sie künftig Teil der Aufarbeitung der Nordkirche sein können. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2024 08:00 Uhr

Wetter: Mildere Temperaturen, zunächst bewölkt

Sonntag ist es zunächst dicht bewölkt mit Regen. Am Nachmittag lockert es mit etwas Sonne auf. Meist bleibt es dann trocken, höchstens zur Ostsee hin ist noch letzter leichter Regen möglich. Die Temperaturen sind wieder deutlich milder. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und bis 14 Grad in Glückstadt (Kreis Steinburg). Es weht mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind mit starken Böen, an der Nordsee frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, auch Sturmböen sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2024 08:00 Uhr

