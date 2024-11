Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 22.11.2024 07:53 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 22. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

In Ahrensburg im Kreis Stormarn hat es am Freitagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Beteiligt waren laut Polizei ein Müllfahrzeug, ein Kühltransporter und zwei Autos. Eine Frau wurde schwer verletzt - nach Angaben eines Polizeisprechers wird Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Der Unfall passierte auf dem "Verlängerten Ostring" im Bereich einer Brücke. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Sachverständiger wurde angefordert. In Ahrensburg staute sich deshalb der Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 08:00 Uhr

Schön-Kliniken streichen 250 Stellen in Rendsburg und Eckernförde

Die Schön-Kliniken wollen an den Standorten Rendsburg und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) 250 Stellen streichen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass es im nicht-medizinischen Bereich - also beispielsweise im Sekretariat, an der Rezeption oder bei Transportdiensten - betriebsbedingte Kündigungen geben solle. Zuerst hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz) berichtet. Die Entlassungen stehen nach Sprecherangaben im Zusammenhang mit der Übernahme der beiden Standorte im vergangenen Jahr. Die Stellen sollen in eine Service-Gesellschaft überführt werden, die ebenfalls zu den Schön-Kliniken gehört. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 07:00 Uhr

Drohende Insolvenz: Northvolt startet Sanierung in den USA

Der angeschlagene schwedische Batterieproduzent Northvolt hat eine Sanierung nach US-Recht beantragt. Beim sogenannten Chapter-11-Verfahren haben Firmen in der Krise die Möglichkeit, ihre Finanzen neu zu ordnen und das Unternehmen im besten Fall zu retten. "Diese freiwillige Maßnahme hilft dem Unternehmen dabei, seine Schulden umzustrukturieren, das Geschäft auf Basis der aktuellen Kundenbedürfnisse anzupassen und eine Wachstumsperspektive zu schaffen", teilte Northvolt am Donnerstagabend mit. Der Bau der Fabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen soll unterdessen weiter gehen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 06:00 Uhr

Bundesrat stimmt über Krankenhausreform ab

Im Oktober hatte der Bundestag die Krankenhaus-Reform beschlossen, die die finanzielle Situation der Kliniken verbessern soll. Freitag soll sie im Bundesrat endgültig verabschiedet werden. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin und die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Kerstin von der Decken (CDU), fordert aber - wie auch andere Länderchefs - Nachbesserungen. Von der Decken befürchtet unter anderem, dass das Kliniksterben weiter geht. Diese Sorge teilen die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein und der 6K-Verbund, ein Zusammenschluss von sechs Krankenhäusern in Schleswig-Holstein. Sollte die Reform im Bundesrat keine Mehrheit finden, wäre der Vermittlungsausschuss dafür verantwortlich, einen Kompromiss zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 06:00 Uhr

Spardruck bei den Freiwilligen Feuerwehren in SH

Rund die Hälfte aller Gebäude der Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein ist laut Landesfeuerverband sanierungsbedürftig - vor allem auf dem Land. Ein Förderprogramm des Landesregierung läuft Ende des Jahres aus. Aus Sicht vieler Gemeinden stellt das ein großes Problem dar. Sie fordern weitere Hilfen vom Land. Laut Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) fehlt für eine Verlängerung des Förderprogramms das Geld. Das Land ist deshalb in Gesprächen über sogenannte Modulwachen. Dabei gibt es einheitliche Baupläne, die jede Gemeinde quasi kopieren kann. Das soll laut Land pro Wache bis zu einer Millionen Euro an Planungskosten sparen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 06:00 Uhr

Glätteunfälle in Schleswig-Holstein

Glatte Straßen haben in der Nacht zu Freitag in Schleswig-Holstein einige Unfällen verursacht. Nach Angaben der Polizei-Leitstellen hat es besonders Kiel und die angrenzenden Kreise getroffen. In Breiholz, Westerrönfeld (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), Neumünster oder auf der A21 bei Stolpe (Kreis Plön) kamen Autofahrer ins Rutschen und landeten mit ihren Wagen zum Teil in den Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet darum, vorsichtig zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Regen, Wolken und am Abend Glättegefahr

Freitag ist es überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Es gibt nur wenig Sonne, dazu zeitweise Regen-, stellenweise Schnee- oder Graupelschauer. Vereinzelt sind kurze Gewitter möglich, die von Nordfriesland her langsam südostwärts ziehen. Am Abend besteht Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Plön und bis 6 Grad in Westerland auf Sylt. Abgesehen von Schauerböen weht schwacher bis mäßiger, an den Küsten mäßiger bis frischer Wind mit starken, teils stürmischen Böen aus Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2024 06:00 Uhr

