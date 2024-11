Keine A7-Sperrung: Warum Navis den Verkehr trotzdem umleiteten Stand: 25.11.2024 15:55 Uhr Die A7 zwischen Owschlag und Rendsburg ist am vergangenen Wochenende doch nicht gesperrt worden. Grund war der Wintereinbuch. Die Navigationssysteme schickten den Verkehr trotzdem auf die Umleitung.

Eigentlich hätte am Freitagabend die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beginnen sollen. Doch die Umleitungsstrecken konnten nach den Schneefällen nicht vollständig geräumt werden. Es kam zu mehreren Unfällen. Die geplanten Brückenbauarbeiten finden laut Polizei jetzt an einem anderen Termin statt. Wann genau steht noch nicht fest.

Navigationsgeräten war abgesagte Sperrung nicht bekannt

Obwohl die Autobahn frei war, schickten viele Navigationsgeräte Auto- und Lkw-Fahrer bei Schleswig-Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) auf die B77 Richtung Rendsburg. Der Hintergrund: Beamte der Landespolizei geben die Verkehrsmeldungen im Lagezentrum in ein System ein. Das ist laut Polizei unter anderem mit Dienstleistern von Navigationssystemen verknüpft, die den Verkehr dann zum Beispiel bei einer Sperrung entsprechend umleiten sollen.

Außerdem kündigt die Autobahn GmbH Sperrungen länger im Voraus an, die dann entsprechend in den Systemen gespeichert sind. "Kommt es aber zu einer kurzfristigen Änderung brauchen viele Navis einige Zeit, bis sie aktualisiert sind", erklärt Torben Wiencke von der Autobahn GmbH. Deshalb sei es sinnvoll, den Verkehrsservice im Radio zu hören. Hier werden die Meldungen laufend aktualisiert. Außerdem sei es wichtig, immer auch auf die Beschilderung vor Ort zu achten, empfiehlt Wiencke.

A7 Höhe Owschlag: Brücke über die Autobahn wird gebaut

Grund für die geplante Sperrung waren Arbeiten an einer neuen Brücke über die A7 in Höhe Owschlag. An dem Bauwerk sollen Gerüste abgebaut und Entwässerungsleitungen montiert werden. Außerdem soll auf dem Mittelstreifen eine Baustelle zurückgebaut werden. Nachdem bei dem Vorgängerbauwerk aus dem Jahr 1971 Schäden festgestellt worden waren, wurde die Brücke im Juni 2023 abgerissen. Die notwendige Tragfähigkeit war nicht mehr gegeben, heißt es von der Autobahn GmbH. Die neue Brücke an der Anschlussstelle Owschlag soll bis zum Ende des Jahres fertig sein.

Weitere Informationen A7 bei Rendsburg erneut gesperrt Zwischen Rendsburg/Büdelsdorf und Owschlag werden Stahlträger für eine neue Brücke eingesetzt. Umleitungen sind ausgeschildert. mehr Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 23.11.2024 | 17:00 Uhr