Schnee und Glätte: Eine Schwerverletzte bei Unfällen in SH Stand: 22.11.2024 10:57 Uhr Schnee und glatte Straßen haben in der Nacht und heute Morgen in Schleswig-Holstein einige Unfälle verursacht. In Ahrensburg wurde eine Frau bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen schwer verletzt.

In Schleswig-Holstein hat es in der Nacht zu Freitag und am Freitagmorgen Unfälle aufgrund von Schnee und Straßenglätte gegeben. Besonders häufig kam es in Kiel und Umgebung zu Unfällen. Am Vormittag führte dann im Norden des Landes auch Eisregen zu glatten Straßen. Die Polizei bittet Autofahrerinnen und -fahrer weiter darum, vorsichtig zu fahren.

Ahrensburg: Frau bei Unfall schwer verletzt

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist am Freitagmorgen eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Beteiligt waren laut Polizei ein Müllfahrzeug, ein Kühltransporter und zwei Autos. Einem Polizeisprecher zufolge kann bei der verletzten Frau Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Nach Informationen der Polizei soll es in dem Bereich glatt gewesen sein - ob das aber auch die Unfallursache war, sei noch unklar, das müssten die Ermittlungen zeigen, hieß es.

Kiel und Umgebung: Unfälle mit Blechschäden

Nach Angaben der Leitstellen der Polizei hwaren besonders Kiel und die angrenzenden Kreise am Morgen von Glätte betroffen. In Breiholz, Westerrönfeld (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), Neumünster oder auf der A21 bei Stolpe (Kreis Plön) kamen Autofahrer ins Rutschen und landeten mit ihren Wagen zum Teil in den Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Die Winterdienste in der Region sind im Einsatz - laut der Stadt Neumünster verrichten derzeit 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Winterdienst.

Eisregen: Unfälle auch in Flensburg und Umgebung

In Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg ist ein Autofahrer mit seinem Pkw gegen einen Baum gefahren und wurde dabei leicht verletzt. In Oldersbek (Kreis Nordfriesland) ist eine Person mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und ebenfalls leicht verletzt.

In Lindewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Pkw auf die Seite gekippt. In Flensburg sind nach Angaben der Polizei zwei Pkw miteinander kollidiert. In Handewitt ist ein Lkw auf einen Pkw aufgefahren. In Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) geriet ein Lkw auf glatter Straße ins Rutschen und drehte sich.

