Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 16.11.2024 10:15 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 16. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Landesparteitag der FDP in Neumünster

Heute findet der Landesparteitag der FDP in Schleswig-Holstein statt. In Neumünster stellt die Partei dabei unter anderem ihre Landesliste für den Bundestag auf. Wolfgang Kubicki soll schleswig-holsteinischer FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden. Der Bundesvize spricht nach dem Ampel-Aus von Aufbruchstimmung und Befreiung - und hält ein zweistelliges Wahlergebnis für realistisch. Die Bundestags-Liste wählen die Delegierten am Vormittag, nachmittags steht dann der Wechsel beim Landesvorstand an. Oliver Kumbartzky wird im Februar Büsumer Bürgermeister und schlägt als Nachfolger seinen langjährigen Stellvertreter und Fraktionschef Christopher Vogt vor. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2024 10:00 Uhr

Tödlicher Unfall auf der A21

Bei einem Auffahrunfall auf der A21 bei Tremsbüttel im Kreis Stormarn ist am Abend ein Rentner ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ein 19-Jähriger in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und rammte so den Wagen des 70-Jährigen. Dadurch wurde das Auto des Rentners gegen einen Pfosten geschleudert. Der 70-jährige Mann starb im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2024 10:00 Uhr

Parteitag des SSW findet in Harrislee statt

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) kommt heute zusammen. In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) wollen rund 150 Delegierte über den Fahrplan zur Bundestagswahl sprechen. Außerdem sollen inhaltlich wirtschaftliche und soziale Schwerpunkte gesetzt werden. Der SSW ist von der Fünf-Prozent-Hürde befreit und aktuell mit einem Mandat im Bundestag vertreten. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2024 08:00 Uhr

Halstenbek: Brand in Einfamilienhaus

In Halstenbek im Kreis Pinneberg ist die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden zu einem brennenden Einfamilienhaus gerufen worden. Teile vom Dach stehen laut Feuerwehr in Flammen. Die Einsatzkräfte haben lange nach dem Bewohner gesucht, da unklar war, ob er sich noch im Haus befindet. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass er nicht zuhause war. Die Feuerwehr ist mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2024 08:00 Uhr

Literaturpreis der Stadt Kappeln verliehen

Am Abend ist der 33. niederdeutsche Literaturpreis der Stadt Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) vergeben worden. Der Preis ging an das "Institut für niederdeutsche Sprache in Bremen". Das hat nach eigenen Angaben die weltweit größte Sammlung an niederdeutscher Literatur und ist seit 50 Jahren eine verlässliche Anlaufstelle nicht nur für plattdeutsche Autoren, sondern auch für alle anderen, die Fragen zu dieser Literatur haben. Der Vorsitzende des Instituts, das sich aus Spenden, Förder- und Projektmitteln finanziert. Heiko Block - nahm den Preis gemeinsam mit Kollegen entgegen und versprach, auch weiterhin ein große Rolle in der plattdeutschen Welt spielen zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2024 08:00 Uhr

Kiel: Unfall vor der Hauptfeuerwache

In Kiel hat es die Feuerwehr in der Nacht nicht weit zu einem Einsatz gehabt. Nach Angaben der Rettungskräfte waren zwei Autos direkt vor der Hauptfeuerwache am Westring Ecke Gutenbergstraße zusammen gestoßen. Eine Person musste aus einem der Autos befreit werden. Nach einer Stunde war der Einsatz vorbei. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2024 08:00 Uhr

A7: 56-Stunden Vollsperrung auf Rader Hochbrücke ab Freitagabend

Die A7 in Fahrtrichtung Nord ist ab Neumünster-Nord über das Wochenende voll gesperrt. Von Freitagabend um 21 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr müssen Autofahrerinnen und Autofahrer Umwege einplanen. Die Fahrbahn wird für den Ersatzneubau der Rader Hochbrücke bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und den Ausbau der A7 saniert. Umleitungen sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Streiks im privaten Busgewerbe am Wochenende

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im privaten Busgewerbeerneut zum Streik aufgerufen. Grund ist laut Gewerkschaft der geplatzte Verhandlungstermin Anfang der Woche. Noch bis Dienstende am Sonntagabend bleiben die Busse der privaten Unternehmen in Schleswig-Holstein in den Depots. Laut Gewerkschaft kann auch der Flughafentransfer Kielius zwischen Kiel und Hamburg betroffen sein. Die Unternehmen informieren auf ihren Internetseiten über Streikfahrpläne. Ver.di hatte im Tarifkonflikt um mehr Geld für die Beschäftigten bis Anfang dieser Woche ein schriftliches Angebot von den Arbeitgebern gefordert. Die wiederum, vertreten vom Omnibusverband Nord, sagen, ver.di zeige sich nicht verhandlungsbereit. Einen neuen Gesprächstermin gibt es noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 07:00 Uhr

Wetter: Bedeckt, regnerisch und windig

Am Sonnabend ist es meist dicht bewölkt und von Norden zieht Regen über das Land. In den südöstlichen Landesteilen bleibt es verbreitet trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) und 12 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). An den Küsten frischt der Wind auf und weht auch in stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2024 08:00 Uhr

