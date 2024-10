Stand: 23.10.2024 08:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Semesterbeitrag soll erhöht werden

Das Wissenschaftsministerium in Schleswig-Holstein will den Semesterbeitrag für Studierende um 60 Euro erhöhen. Geplant ist nach Angaben des Ministeriums eine landesweite Verwaltungsgebühr. Die solle verhindern, dass an den Budgets an den Hochschulen gekürzt werden müssen. Denn Exmatrikulationen, Prüfungen und das Ausstellen von Bescheinigungen kosteten Geld, heißt es aus dem Ministerium. Für Studierende an der FH Westküste in Heide (FHW) (Kreis Dithmarschen) könnte das beispielsweise eine Kostensteigerung von derzeit 91 Euro reine Studiengebühren auf 151 Euro bedeuten. Die Landeskonferenz der Studierendenvertretung Asta kritisiert die Pläne mit Blick auf hohe Mieten und steigende Lebenshaltungskosten. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:00 Uhr

Madsen gegen Einstieg des Landes bei FSG und Nobiskrug

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) schließt einen Einstieg des Landes bei den angeschlagenen Werften FSG und Nobiskrug aus. Die Landesregierung sehe darin keine tragfähige Lösung und ziehe einen solchen Schritt nicht in Erwägung, teilte er mit. Außerdem könne das Land den Eigentümer Windhorst nicht zwingen, seine Werften zum Verkauf anzubieten. In einem offenen Brief hatten zuvor der Europaabgeordnete Rasmus Andresen (Grüne) und der Fraktionsvorsitzende der Grünen in Flensburg, Leon Bossen, gefordert, dass das Land Verantwortung übernehmen soll. Bei der FSG und bei Nobiskrug spitzt sich die Lage weiter zu: Fast alle Beschäftigten sind inzwischen freigestellt, 80 von ihnen warten weiterhin auf ihr September-Gehalt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen FSG-Nobiskrug: Wirtschaftsminister Madsen erteilt Landesbeteiligung eine Absage Politiker von SPD und Grünen hatten gefordert, dass die Landesregierung über einen Einstieg in die Werften in Flensburg und Rendsburg nachdenkt. mehr

Hundesteuer in SH steigt seit Jahren

Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein nehmen immer mehr Geld durch die Hundesteuer ein. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamtes. Im vergangenen Jahr zahlten Hundebesitzerinnen und -besitzer im Land knapp 19,9 Millionen Euro Steuer. Das sind 1,1 Millionen Euro mehr als zwei Jahre zuvor. Der Tierschutzbund Schleswig-Holstein schlägt vor, die Hundesteuer in Teilen den Tierheimen zugute kommen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen Hundesteuer steigt seit Jahren - enorme Unterschiede in SH Bei der Hundesteuer gibt es in Schleswig-Holstein mittlerweile Rekordeinnahmen. Doch jede Gemeinde verlangt unterschiedlich viel. Das sorgt für Unverständnis. mehr

Vergessenes Handy löst Notfalleinsatz aus

Ein auf einem Autodach vergessenes Handy hat in Dahme im Kreis Ostholstein einen Notfalleinsatz ausgelöst. Laut Polizei war das Mobiltelefon während der Fahrt vom Dach auf die Straße gefallen, dann erkannte die Notfallfunktion des Geräts einen schweren Unfall und setzte eigenständig einen Notruf ab. Die zuständige Leitstelle schickte den Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei zur Unfallstelle. Dort fanden die Helfer jedoch nur eine Tasche und das Handy. Wenig später kehrte der Eigentümer des Telefons zurück und erklärte, dass er Handy und Tasche auf dem Autodach vergessen hatte. Ob der 52-Jährige für die Einsatzkosten aufkommen muss, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:00 Uhr

Logistikzentrum in Ellerau: Quickborn klagt gegen Kreis

Wegen des geplanten Neubaus eines Logistikzentrums in Ellerau im Kreis Segeberg hat die Stadt Quickborn jetzt Klage gegen den Kreis Segeberg eingereicht. Das Oberverwaltungsgericht hatte im Juni den Bau des Logistikzentrums in einem Eilverfahren vorerst gestoppt. Denn in den bisherigen Bauplänen sei das zusätzliche Verkehrsaufkommen von täglich 350 zusätzlichen Autofahrten und 1.600 Lkw-Fahrten nicht ausreichend berücksichtigt. Quickborn bemängelt in seiner Klage, dass der Kreis noch immer nicht die Baugenehmigung zurückgenommen habe. Der Kreis möchte vor einer rechtlichen Bewertung noch die Klagebegründung abwarten, so eine Sprecherin. Sie erklärte jedoch, dass dem Kreis seit Anfang Oktober ein Nachtrag zur Baugenehmigung vorliege. Der müsse erstmal geprüft werden, bevor die Baugenehmigung endgültig entzogen wird. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:00 Uhr

19-Jähriger stirbt bei Unfall in Glinde

In Glinde im Kreis Stormarn ist ein 19-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Unfall gestorben. Laut Polizei war er mit seiner Motorcross-Maschine in der Straße Biedenkamp unterwegs, wo er frontal mit einem Auto zusammenstieß. Der 19-Jährige aus Reinbek starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Nach ersten Informationen der Polizei war der Motorcrossfahrer womöglich ohne Licht unterwegs und wurde deshalb nicht von dem Autofahrer beim Abbiegen gesehen. Der 30-jährige Autofahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 06:00 Uhr

European League: THW Kiel siegt souverän bei RK Nasice

Handball-Bundesligist THW Kiel hat am Dienstagabend auch sein drittes Spiel in der Gruppenphase der European League gewonnen. Die "Zebras" siegten beim kroatischen Club RK Nexe Nasice 35:26 (17:14) und stehen in der Tabelle ganz vorne. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen European League: THW Kiel siegt souverän bei RK Nasice Der Handball-Bundesligist zeigte in Kroatien eine gute Leistung. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel haben die "Zebras" ihre Vorrundengruppe fest im Griff. mehr

SG Flensburg-Handewitt besiegt Tatabanya KC

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Dienstagabend in der European League im dritten Spiel den dritten Sieg gefeiert. Gegen den ungarischen Club Tatabanya KC siegte die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau 44:27 (22:13). | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Flensburg wirft sich gegen Tatabanya den Bundesliga-Frust von der Seele Die SG deklassierte den ungarischen Club in der Handball-European-League. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel in der Gruppenphase für die Schleswig-Holsteiner. mehr

Wetter: Bewölkt, örtlich Sonne

Heute ist es gebietsweise länger wolkig und meist trocken. Örtlich kommt auch die Sonne raus, vor allem in Nordfriesland und Angeln. Maximal sind 14 Grad in Dörnick und 15 Grad in Leck möglich. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr beträgt 12 Grad in Schleswig und 13 Grad in Elmshorn. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 05:30 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 23. Oktober und die folgenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.10.2024 | 08:00 Uhr