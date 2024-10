Stand: 11.10.2024 07:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Staatskanzleichef Schrödter: Northvolt-Standort Heide weiter sicher

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hält weiterhin an seinen Plänen für den Bau einen Batteriezellen-Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) fest. Northvolt brauche das Werk bei Heide für seine nach wie vor geplante Expansion, sagte Deutschland-Chef Haux am Donnerstag NDR Schleswig-Holstein. Das Unternehmen hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass in Schweden 1.600 Mitarbeiter entlassen werden sollen. Kurz danach berichteten Medien, dass Northvolt in Schweden derzeit versucht, nicht mehr benötigte Rohstoffe in den Markt zu bringen. Schleswig-Holsteins Landesregierung glaubt weiter an den Standort Heide. Der Chef der Staatskanzlei, Minister Dirk Schrödter sagte NDR Schleswig-Holstein, die Bauarbeiten in Heide gingen weiter. Der Standort eine wichtige Fabrik und ein Grundpfeiler der Unternehmensstrategie, so Schrödter. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Northvolt hält an Plänen einer Fabrik bei Heide fest Laut Northvolt-Deutschland-Chef Haux sei das Werk bei Heide für die beabsichtigte Expansion des Unternehmens wichtig. mehr

Mehr als 6.000 Menschen in SH wählten 2023 den Giftnotruf.

Im vergangenen Jahr haben mehr als 6.000 Schleswig-Holsteiner den Giftnotruf gewählt. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Giftinformationszentrums Nord hervor. Am häufigsten ging es um Kleinkinder im Alter von ein bis vier Jahren. Experten kritisieren, dass Reinigungsmittel und Medikamente für Kinder besonders verlockend sind, weil die Verpackungen oft bunt sind wie Süßigkeiten. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 07:00 Uhr

Weitere Informationen Vergiftung bei Kleinkindern: Gefahren lauern vor allem im Haushalt 2023 wurde in Schleswig-Holstein 6.274 mal der Giftnotruf gewählt. Dabei ging es am häufigsten um Ein- bis Vierjährige. mehr

Schrottschiffe nach Indien gebracht - Prozess in Rendsburg

Erstmals in Deutschland müssen sich zwei Reeder vor Gericht verantworten, weil sie ein schrottreifes Schiff illegal nach Indien gebracht haben sollen. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung wird der Fall im kommenden Frühjahr vor dem Amtsgericht Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verhandelt. Beispielsweise geht es um das Schiff der "Westenhamm" einer Rendsburger Reederei. Ihre Reise endete auf einem Strand im Westindischen Bundesstaat Gujarat. Dort wurde es 2016 in seine Einzelteile zerlegt, unter fragwürdigen Arbeits- und Umweltbedingungen. Schrottreife Schiffe sind voller Giftstoffe, sie gelten nach Deutschem und Europäischen Recht als gefährlicher Abfall und ihr Export aus der EU ist verboten. Den beiden Angeklagten werden deshalb Verstöße gegen Deutsches und Europäisches Abfallrecht vorgeworfen. Die beiden Reeder wollten sich auf Anfrage nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Schrottschiff in Indien entsorgt: Rendsburger Reeder vor Gericht Erstmals in Deutschland müssen sich Reeder vor Gericht verantworten, weil sie ein schrottreifes Schiff illegal nach Indien gebracht haben sollen. mehr

Pflegende Angehörige: Situation müsse sich verbessern

Die Situation in der Pflege alter und kranker Menschen in Schleswig-Holstein muss sich verbessern, so die Interessenvertretung pflegender Angehöriger. 160.000 Menschen in Schleswig-Holstein haben einen anerkannten Pflegegrad. 84 Prozent von ihnen werden von Angehörigen versorgt. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt zudem stetig. Bis 2030 fehlen nach Angaben des Bündnisses der Vereine Forum Pflegegesellschaft, "wir pflegen SH" und des Landesfrauenrats etwa 9.000 Pflegekräfte. Deshalb brauche es Pläne für alternative Pflegekonzepte. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) setzt auf Digitalisierung und mehr Pflegekräfte. Die SPD-Fraktion kritisiert, dass Touré ihre Pläne noch nicht umgesetzt hat. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Pflegende Angehörige: Viel Verantwortung, wenig Wertschätzung 84 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein mit anerkanntem Pflegegrad werden zu Hause gepflegt. Dafür gibt es laut Experten kaum Geld und Anerkennung. mehr

Wetter: Nass und stürmisch

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken immer mal ab. Zwischendurch gibt es auch Regenschauer, später wird es vom Süden her trockener. Maximal 11 Grad in Wacken (Kreis Dithmarschen) bis 14 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer und stark böiger Wind aus westlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 7. Oktober und die folgenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.10.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schiffbau