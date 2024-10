Stand: 10.10.2024 19:32 Uhr Northvolt hält an Plänen einer Fabrik bei Heide fest

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hält weiterhin an seinen Plänen für den Bau einen Batteriezellen-Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) fest. Das hat Northvolt-Deutschlandchef Christofer Haux am Donnerstag (10.10.) NDR Schleswig-Holstein gesagt. Northvolt brauche das Werk bei Heide für seine nach wie vor geplante Expansion, betonte er.

Zeitliche Planung des Baus werde überprüft

Das Unternehmen hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass in Schweden 1.600 Mitarbeiter entlassen werden sollen. Das ändere aber nichts an dem Grundsatzbeschluss für den Bau der Fabrik bei Heide, so Haux. Man werde allerdings die zeitliche Planung für die Gigafactory überprüfen.

Northvolt hatte im März mit dem Bau einer Batteriezellenfabrik im Kreis Dithmarschen begonnen. Auf einer 110 Hektar großen Fläche nahe der A 23 entsteht für 4,5 Milliarden Euro eine Gigafactory mit 3.000 Arbeitsplätzen. Ende 2026 sollen laut Northvolt die ersten Batteriezellen in der Fabrik bei Heide vom Land laufen.

Archiv 4 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt Kreis Dithmarschen