Stand: 15.09.2024 11:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erste "Aktionswoche Biologische Vielfalt" startet in Schleswig-Holstein

Heute startet die erste "Aktionswoche Biologische Vielfalt" in Schleswig-Holstein. Auf dem Programm stehen insgesamt 300 Exkursionen, Erlebnistouren, Vorträge und Kinofilme. Im Mittelpunkt steht immer die gemeinsame Verantwortung für die biologische Vielfalt, so die Stiftung Naturschutz, die eine der Organisatorinnen ist. Am Mittwoch gibt es zum Beispiel eine Veranstaltung auf einen Biolandbetrieb mit Rinderhaltung im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Lütjensee (Kreis Stormarn) können Familien am Donnerstag den Spuren von Fledermäusen folgen. Die Aktionswoche geht biszum 22. September. Weitere Infos gibt es unter aktion-naturerlebnis.de. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2024 10:00 Uhr

Norderstedt: Lkw-Anhänger löst Feuer in einer Lagerhalle aus

In Norderstedt hat am Morgen eine 100 Quadratmeter große Lagerhalle gebrannt. In der Halle im Gutenbergring geriet ein Lkw-Anhänger in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr waren etwa 50 Einsatzkräfte drei Stunden im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2024 10:00 Uhr

Heute wird in Bad Bramstedt ein neuer Bürgermeister gewählt

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind heute 12.000 Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Zwei Kandidaten stehen zur Wahl. Der 48-jährige Nils Böttger (parteilos) ist gelernter Verwaltungsfachangestellter und arbeitet derzeit im Ordnungsamt in Bad Bramstedt. Der andere Kandidat ist der 44-jährige Felix Carl (parteilos), der aktuell Geschäftsführer der Bad Bramstedter Lebenshilfe ist. Carl wurde von der CDU-Fraktion nominiert. Die amtierende Bürgermeisterin Verena Jeske (parteilos) tritt nach sechs Jahren im Amt nicht erneut an. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2024 09:00 Uhr

Weitere Informationen Bürgermeisterwahl in Bad Bramstedt am Sonntag Die amtierende Bürgermeisterin Verena Jeske (parteilos) tritt nach sechs Jahren im Amt nicht mehr an. mehr

Tödliches Unglück in einer Baugrube in Siek

In Siek (Kreis Stormarn) ist ein Mann bei Bauarbeiten in einer Baugrube tödlich verunglückt. Laut Polizei war am Samstagnachmittag ein Betonteil von der Hauswand eines Einfamilienhauses im Papendorfer Weg abgerissen und hatte den 36-Jährigen getroffen. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, sei noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Mann vor Ort nur noch tot bergen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel verliert 1:6 gegen Bayern München

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat das Spiel gegen Rekordmeister Bayern München am Abend mit 1:6 verloren. Bereits zur Pause hatte es 0:4 gestanden. Armin Gigovic erzielte in Minute 82 per Kopf das erste Heimtor der Bundesliga-Geschichte. Nach drei Partien stehen die Kieler noch ohne Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende spielt Holstein Kiel beim VfL Bochum. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen "Watschn" statt Sensation: Holstein Kiel von Bayern München vorgeführt Der Bundesliga-Aufsteiger erhält vom deutschen Fußball-Rekordmeister eine kostenlose Lehrstunde und ist nun Tabellenschlusslicht. mehr

Wetter: Im Süden und Osten heiter, sonst viele Wolken

Heute ist es in den südöstlichen Landesteilen zeitweise heiter, ansonsten gibt es neben gelegentlichem Sonnenschein viele Wolken. Es ist oftmals trocken - zur Nordsee hin sowie in Nordfriesland später leichte Schauerneigung. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Laboe (Kreis Plön) bis 20 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Es weht schwacher bis mäßiger nördlicher bis westlicher Wind. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2024 10:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 9. September und die folgenden Tage. 2 Min

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.09.2024 | 10:00 Uhr