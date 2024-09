Aktionswoche Biologische Vielfalt in SH - Das Programm Stand: 13.09.2024 14:06 Uhr Vom 15. bis 22. September findet in Schleswig-Holstein die Aktionswoche Biologische Vielfalt statt. Im ganzen Land sind knapp 300 Veranstaltungen wie Mitmachaktionen, Exkursionen und Vorträge geplant.

Zum ersten Mal findet die Aktionswoche Biologische Vielfalt in Schleswig-Holstein statt. Ziel ist es laut Naturschutz-Staatssekretärin Katja Günther für die Natur und ihre Bedürfnisse zu sensibilisieren: "Die 1. Aktionswoche Biologische Vielfalt mit ihren über 300 Veranstaltungen bringt den Naturschutz nah an die Menschen. Mit 120 weiteren Angeboten sprechen wir Kinder und Jugendliche besonders an."

Wettbewerb für Schulen: Tiere, Pflanzen und Pilze finden

Auch für Kitas und Schulen gibt es spezielle Angebote. Schulen können zum Beispiel an der sogenannten "School Nature Challenge SH 24" teilnehmen. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler während der gesamten Aktionswoche mit Kameras so viele Tiere, Pflanzen und Pilze wie möglich einfangen. Anschließend dokumentieren sie diese mit der App iNaturalist. Die erfolgreichste Schule erhält bei einer digitalen Abschlussveranstaltung am 26. September eine Auszeichnung.

Rund 300 Veranstaltungen gibt es im ganzen Land. Bei der Aufzählung handelt es sich um eine Auswahl von Angeboten. Mehr Informationen und Veranstaltungen gibt es auf der Webseite der Aktion Naturerleben.

Flensburg

Erzählweg "Blick in den Knick" : Täglich, durchgehend zugänglich, kostenfrei, Treffpunkt: Im kleinen Park zwischen Waitzstraße 3 und 5, 24937 Flensburg

Fahrradtour durchs Stiftungsland: 21. September 10 bis 13 Uhr, 8€ für Erwachsene 4€ für Kinder, Treffpunkt: Stiftungsland Schäferhaus, Eingang Alter Ochsenweg, 24941 Flensburg. Anmeldung unter: 04634-9319349, 0173-8435146

Kiel

Klimadiversität im Garten fördern : 15.09.2024 14-16 Uhr, Kosten: 14€, Treffpunkt: Philipp-Reis-Weg 2, Aldi-Parkplatz an der Laderampe, 24148 Kiel, Anmeldung unter: 0160-6618831, 0431-7298318, bockhacker@fettkrabbe.de

Zeitreise an der Ostsee : 19.09.2024 16-18 Uhr, Kosten: 5€/ Kinder frei, Treffpunkt: Kreuzung "Zum Badestrand"/Falckensteiner Strand, 24159 Kiel, Anmeldung unter: 0151-17606943, martinakr@gmx.de

Pilzlehrwanderung : 21.09.2024 9-12 Uhr, Kosten: 12,50€, Treffpunkt: Eiderbrücke, an der Bushaltestelle, 24113 Schulensee, Anmeldung unter: 0431-9015200, info@foerde-vhs.de (H12123)

: 21.09.2024 9-12 Uhr, Kosten: 12,50€, Treffpunkt: Eiderbrücke, an der Bushaltestelle, 24113 Schulensee, Anmeldung unter: 0431-9015200, info@foerde-vhs.de (H12123) Klimabäume für die Stadt: 22.09.2024 14-16 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Düvelsbeker Weg 46, vor der Gaststätte "Forstbaumschule", 24105 Kiel, Anmeldung unter: 0431-9015200, info@foerde-vhs.de (H12137) oder 04340-4008010, vhs-felde@gmx.de

Lübeck

Naturrallye für Kinder : 15.09.2024 + 22.09.2024 14-16 Uhr, Kosten: 10€, Treffpunkt: Resebergweg 11, Naturschutzstation Dummersdorfer Ufer, 23569 Lübeck, Anmeldung unter: 0451-301705, sekretariat@dummersdorfer-ufer.de

Fledermäuse an der Trave: 15.09.2024 18.30 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Am Moislinger Baum, Eingang vor Travebrück, Haltestelle "Moislinger Baum" (Linie 5, 11, 12), 23558 Lübeck, Anmeldung unter: 0176-27840625, e.h.egleder@t-online.de. Es sollte wasserdichtes Schuhwerk getragen werden.

Neumünster

"Das große Krabbeln im Tierpark" - Insektenvielfalt auf der tierparkeigenen Schmetterlingswiese : 20.09.2024 10-12 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Geerdtsstraße 100, 24537 Neumünster, Anmeldung unter: kasse@tierparkneumuenster.de. Es sollen Sammelgefäße, Smartphone mit ObsIdentify-App und, falls vorhanden, Bestimmungsliteratur über Insekten mitgebracht werden.

Klimatour ins Dosenmoor bei Neumünster: 21.09.2024 11-13 Uhr, kostenfrei/ Spenden, Treffpunkt: 24536 Neumünster, genauer Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben, Anmeldung bis 19.9.24 online. Hunde sind nicht erlaubt.

Sylt

Artenvielfalt im Wattenmeer : 18.09.2024 08.30-10.30 Uhr + 20.09.2024, 12:00 bis 14:00 Uhr Kosten: 12 €/8 € Kinder, Treffpunkt: Hafenstraße 37, Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt, 25992 List (Sylt), Anmeldung unter: 04651-836190. Gummistiefel sind nötig und können gegen eine Gebühr von 4,50 € entliehen werden.

Naturkundliche Sonnenuntergangsführung am Rantumbecken : 21.09.2024 17-19 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Deichkreuz am Rantumbecken, Informationspunkt, 25980 Westerland (54°52'55.9"N 8°20'26.8"E), Anmeldung unter: 0170-4742210, sylt@jordsand.de

: 21.09.2024 17-19 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Deichkreuz am Rantumbecken, Informationspunkt, 25980 Westerland (54°52'55.9"N 8°20'26.8"E), Anmeldung unter: 0170-4742210, sylt@jordsand.de Geologische und naturkundliche Führung am Morsum Kliff - Das Morsum Kliff im Wandel der Naturgewalten: 18.09.2024 11.15-13.15 Uhr, Kosten: 12,50 €/4,50 € Kinder, Treffpunkt: Parkplatz Nösse, 25980 Morsum, Anmeldung unter: 04651-44421. Es gibt teilweise schwer begehbare Stellen. Es wird gebeten Gummistiefel oder Wanderschuhe zu tragen.

Dithmarschen

Expedition in der Seehundstation : 15.09.2024 + 22.09.2024, 15.30-17.30 Uhr, Kosten: Eintrittspreis zur Seehundstation, Treffpunkt: An der Seeschleuse 4, Seehundstation Friedrichskoog, 25718 Friedrichskoog, genauer Treffpunkt wird an der Kasse bekannt gegeben, Anmeldung unter: buchung@seehundstation-friedrichskoog.de

Familienabenteuer heimische Robben : 15.09.2024 + 20.09.2024 16-17 Uhr, Kosten: Eintrittspreis zur Seehundstation, Treffpunkt: An der Seeschleuse 4, Seehundstation Friedrichskoog, 25718 Friedrichskoog, genauer Treffpunkt wird an der Kasse bekannt gegeben.

Wattexkursion "Small Five" : 18.09.2024 17-19 Uhr, Kosten: 10€/ Kinder 5€/ Familien 25€, Treffpunkt: Neuenkoog 13, Badestelle im OT Stinteck (beim Gerhard-Dreeßen-Hus), 25761 Westerdeichstrich, Anmeldung und weitere Infos online

: 18.09.2024 17-19 Uhr, Kosten: 10€/ Kinder 5€/ Familien 25€, Treffpunkt: Neuenkoog 13, Badestelle im OT Stinteck (beim Gerhard-Dreeßen-Hus), 25761 Westerdeichstrich, Anmeldung und weitere Infos online Kräuterwanderung durch den Steinzeitpark Dithmarschen: 22.09.2024 15-16.30 Uhr, Kosten: 10€/ 5€ ermäßigt, inkl. Eintritt Steinzeitpark, Treffpunkt: Süderstraße 47, Eingang Steinzeitpark Dithmarschen, 25767 Albersdorf, Anmeldung nicht erforderlich

Herzogtum Lauenburg

Wilde Kräuter am Ratzeburger See : 17.09.2024 17.30-19.30 Uhr, Kosten 15€, Treffpunkt: Heinrich-Hertz-Straße 1a, Einfahrt zum ALDI-Parkplatz, 23909 Ratzeburg, Anmeldung unter: 04541-8000146, vhs.ratzeburg@gmx.de

Wo Wasser ist, ist Leben – ein Waldrundgang im Waldort Bälau : 19.09.2024 16-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Borstorfer Weg, (von Bälau kommend dem Borstorfer Weg in Richtung Wald folgen), Parkmöglichkeit ist vor dem Waldeingang ausgeschildert, 23881 Bälau, Anmeldung unter: 04541-861545, kohn@kreis-rz.de

: 19.09.2024 16-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Borstorfer Weg, (von Bälau kommend dem Borstorfer Weg in Richtung Wald folgen), Parkmöglichkeit ist vor dem Waldeingang ausgeschildert, 23881 Bälau, Anmeldung unter: 04541-861545, kohn@kreis-rz.de Rund um die Knicks in der historischen Knicklandschaft von Elmenhorst: 27.09.2024 16-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Ecke Alte Dorfstraße/Finkenweg, 21493 Elmenhorst, Anmeldung unter: 04541-861545, kohn@kreis-rz.de. Veranstaltung kann bei schlechtem Wetter abgesagt werden.

Nordfriesland

Wild- und Heilkräuterwanderung : 15.09.2024 15-16.30 Uhr, Kosten 8€, Treffpunkt: Mühlenstraße, DJH, 25899 Niebüll, Anmeldung unter: 04661-67474, info@vhs-niebuell.de

Kurze Wattwanderung im Nordwatt der Hallig Langeneß : 15.09.2024 16.30-18.30 Uhr+ 21.09.2024, 09:00 bis 11:00 Uhr, Kosten: 8€/ 4€ Kinder, Treffpunkt: Watt Einstiegsstelle Honkenswarf, 25863 Hallig Langeneß, Anmeldung unter: 04684-216, langeness@schutzstation-wattenmeer.de

: 15.09.2024 16.30-18.30 Uhr+ 21.09.2024, 09:00 bis 11:00 Uhr, Kosten: 8€/ 4€ Kinder, Treffpunkt: Watt Einstiegsstelle Honkenswarf, 25863 Hallig Langeneß, Anmeldung unter: 04684-216, langeness@schutzstation-wattenmeer.de Aliens – Neophyten auf Amrum: 18.09.2024 16-17.30 Uhr, Kosten 5€ Spendenempfehlung, Treffpunkt: Strunwai 31, 25946 Norddorf, Anmeldung unter: 04682-1635

Ostholstein

Mitmachaktion: Von der Rasenfläche zum artenreichen Naturgarten : 17.09.2024 14-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Robert-Schade-Straße 24, 23701 Eutin, Anmeldung unter: 04521-7761988, carsten.burggraf@lfu.landsh.de

Auf die Pilze, fertig, los! : 17.09.2024 + 19.09.2024 15.30-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Am Bungsberg 3, vor dem Stiftungsgebäude, 23744 Schönwalde am Bungsberg, Anmeldung unter: sylvia.drews@spkstholstein.de. Für Familien mit Kindern ab 7 Jahren.

: 17.09.2024 + 19.09.2024 15.30-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Am Bungsberg 3, vor dem Stiftungsgebäude, 23744 Schönwalde am Bungsberg, Anmeldung unter: sylvia.drews@spkstholstein.de. Für Familien mit Kindern ab 7 Jahren. Wildpflanzenexpeditionen auf den Blocksberg : Hexengetränke und Heckengeschenke: 21.09.2024 15-18 Uhr + 22.09.2024 11-14 Uhr, Kosten: 30 €/15 € Kinder (bis 18 J.), Treffpunkt: Gemeinde Ratekau, genauer Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben, 23689 Pansdorf, Anmeldung unter: 0160-95216405, Natur.Iris.Bein@t-online.de

: Hexengetränke und Heckengeschenke: 21.09.2024 15-18 Uhr + 22.09.2024 11-14 Uhr, Kosten: 30 €/15 € Kinder (bis 18 J.), Treffpunkt: Gemeinde Ratekau, genauer Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben, 23689 Pansdorf, Anmeldung unter: 0160-95216405, Natur.Iris.Bein@t-online.de Teevielfalt im Garten: 22.09.2024 17-19 Uhr, Kosten: 7,50 €, Treffpunkt: Alte Sundstraße 9, Café Mehlbeere, 23775 Großenbrode, Anmeldung unter: cafe-mehlbeere@gmx.de oder persönlich im Café

Pinneberg

Lebendige Vielfalt auf Helgoland entdecken : 17.09.2024 09.30-12 Uhr, Kosten: 12€, Treffpunkt: Hummerbude 35, 27498 Helgoland, Anmeldung unter: naturakademie@jordsand.de, leonie.john@jordsand.de

Führung durch den Obstgarten alter Sorten in Haseldorf : 17.09.2024 15.30-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Hafen, von dort geht es gemeinsam zu Fuß weiter zum Obstgarten, 25489 Haseldorf, Anmeldung unter: edelgard.heim@lfu.landsh.de oder nicolas.vonholck@lfu.landsh.de

: 17.09.2024 15.30-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Hafen, von dort geht es gemeinsam zu Fuß weiter zum Obstgarten, 25489 Haseldorf, Anmeldung unter: edelgard.heim@lfu.landsh.de oder nicolas.vonholck@lfu.landsh.de Nisthilfen für Wildbienen selber bauen: 21.09.2024 15-18 Uhr, Kosten: Spenden für Holz möglich, Treffpunkt: Kleingartenanlage Hasenmoor, Treffpunkt: Spielplatzwiese am Gemeinschaftshaus, 25421 Pinneberg, Anmeldung nicht erforderlich. Falls vorhanden: Akkubohrmaschine mit Ladegerät mitbringen. Von 15 bis 18 Uhr kann man jederzeit hinzukommen.

Plön

Erkundung artgerechter Haltung der heimischen Nutztiere : 16.09.2024 09-12 Uhr, Kosten: 3€, Treffpunkt: Dorfstraße 1, 24601 Ruhwinkel, Anmeldung unter: 04323-7173. Es wird gebeten Gummistiefel zu tragen.

Wilde Wasser Schwentine - Freie Bahn für Fisch und Flohkrebs : 19.09.2024, 17-19 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Zeltplatz Spitzenort, am „Spitzenörtchen" (Infoeinrichtung in der ehemaligen Rezeption des Zeltplatzes) an der Sohlgleite an der Schwentine, 24306 Plön, Anmeldung unter: 04522-2173, ploen@umweltberatungsstelle.de

: 19.09.2024, 17-19 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Zeltplatz Spitzenort, am „Spitzenörtchen“ (Infoeinrichtung in der ehemaligen Rezeption des Zeltplatzes) an der Sohlgleite an der Schwentine, 24306 Plön, Anmeldung unter: 04522-2173, ploen@umweltberatungsstelle.de Fledermaus-Safari durch das Plöner Schlossgebiet: 20.09.2024 18.50-20.50 Uhr, Kosten: 6 €/3 € Kinder/13 € Familien, Treffpunkt: Schloßgebiet 91, auf der Aussichtsterrasse vom Schloss Plön, 24306 Plön, Anmeldung wochentags unter: 04521-7756540. Bitte Taschenlampen mitbringen.

Rendsburg-Eckernförde

Radtour auf dem Eiderrundweg : 15.09.2024 11-14 Uhr, Kosten: 5€, Treffpunkt: An der Untereider 9, kurz vor dem Schwimmbad, 24768 Rendsburg, Anmeldung unter: 0151-28491521, neufang.monika@t-online.de. Fahrrad ist selbst mitzubringen.

Naturteiche Aukrug : 19.09.2024 16-17.30 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Itzehoer Straße 9, 24613 Aukrug, Anmeldung nicht erforderlich

: 19.09.2024 16-17.30 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Itzehoer Straße 9, 24613 Aukrug, Anmeldung nicht erforderlich Biodiversität in der Arche Warder erleben: 22.09.2024 12-14.30 Uhr, Kosten: 9€, Treffpunkt: Langwedeler Weg 11, an der Kasse des Tierparks Warder, 24646 Warder, Anmeldung unter: klingel@arche-warder.de

Schleswig-Flensburg

Vermittlung von artenschutzfachlichen Grundlagen am Beispiel des Artenschutzzentrums des Kreises Schleswig-Flensburg : 18.09.2024 15-18 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Stapelholmer Weg 43, Artenschutzzentrum Schleswig-Flensburg, 24852 Eggebek, Anmeldung unter: thorsten.roos@schleswig-flensburg.de

Das Naturschutzgebiet Holnis hautnah erleben : 19.09.2024 16-18 Uhr, Kosten: 8 €/4 € Kinder, Treffpunkt: Bushaltestelle Holnis (Wendeplatz), 24960 Glücksburg, Anmeldung unter: 04631-441688, holnis@nabu-sh.de. Es wird gebeten ein Fernglas mitzubringen.

: 19.09.2024 16-18 Uhr, Kosten: 8 €/4 € Kinder, Treffpunkt: Bushaltestelle Holnis (Wendeplatz), 24960 Glücksburg, Anmeldung unter: 04631-441688, holnis@nabu-sh.de. Es wird gebeten ein Fernglas mitzubringen. Jäger der Nacht: Nachtwanderung mit Fledermausdetektoren: 21.09.2024 19.30-21 Uhr, Kosten: 6 €/3 € Kinder, Treffpunkt: Goosstroot 1, Michael-Otto-Institut im NABU, 24861 Bergenhusen, Anmeldung unter: 04885-570, Michael-Otto-Institut@NABU.de

Segeberg

Saatgut für den eigenen Garten – Wie komme ich zur Ernährungssouveränität : 15.09.2024 10.30-13 Uhr, Kosten 6€, Treffpunkt: Imberg 3, Gärtnerei Wilde Kost, 23813 Blunk, Anmeldung wochentags unter: 04521-7756540

Feierabendtour ins Moor : 19.09.2024 18-19.30 Uhr, Kosten: 12€, Treffpunkt: Speckenkamp, Aussichtspunkt Flugbahn Nord-West, 22848 Norderstedt, Anmeldung unter: www.vhs-norderstedt.de. Es wird gebeten Lupe und Fernglas und gerne Bestimmungs-Apps ObsIdentify und Flora incognita mitzubringen. Gummistiefel und Mückenschutz bedenken.

: 19.09.2024 18-19.30 Uhr, Kosten: 12€, Treffpunkt: Speckenkamp, Aussichtspunkt Flugbahn Nord-West, 22848 Norderstedt, Anmeldung unter: www.vhs-norderstedt.de. Es wird gebeten Lupe und Fernglas und gerne Bestimmungs-Apps ObsIdentify und Flora incognita mitzubringen. Gummistiefel und Mückenschutz bedenken. Fledermausnachtwanderung mit Detektor: 21.09.2024 19-20.30 Uhr, Kosten 9€, Treffpunkt: Oberbergstraße 27, Eingang Noctalis, 23795 Bad Segeberg, Anmeldung unter: paedagogik@noctalis.de. Es wird gebeten eine Taschenlampe mitzubringen.

Steinburg

Fahrradtour in das Breitenburger und Hohenfelder Moor : 15.09.2024 11-17 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Draisine 4, (neben dem Bahnhof), 25524 Itzehoe, Anmeldung unter: 04821-84540, bund.steinburg@bund.net. Eigenes Fahrrad sowie Fernglas und Verpflegung ist mitzubringen.

Lernort Wald : 20.09.2024 13-15 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: K59, Parkplatz des Waldlehr- und Erlebnispfades Störkathener Heide im Naturpark Aukrug, 25548 Kellinghusen, Anmeldung unter: info@sdw-sh.de. Die Veranstaltung ist für Kinder.

: 20.09.2024 13-15 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: K59, Parkplatz des Waldlehr- und Erlebnispfades Störkathener Heide im Naturpark Aukrug, 25548 Kellinghusen, Anmeldung unter: info@sdw-sh.de. Die Veranstaltung ist für Kinder. Besuch der Fischzucht Knutzen: 19.09.2024 17-18.30 Uhr + 21.09.2024 10.30-12 Uhr, Kosten: 9,50 € (ab 6 TN)/7,00 € (ab 8 TN), Treffpunkt: Am Fischteich 1, Fischzucht Knutzen, 25551 Hohenlockstedt, Anmeldung unter: 04826-850579, urs@fischzucht-knutzen.de. Gerne kann ein Fernglas mitgebracht werden.

Stormarn

Der Wald – Vorbild für den ökologischen Garten : 15.09.2024 10-11.30 Uhr + 16.09.2024 15-16.30 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Kurparkallee, Eingang Tennisplatz, 23843 Bad Oldesloe, Anmeldung unter: jaschaueckert@web.de. Gerne ein Bestimmungsbuch mitbringen.

Wilde Kräuter im Siedlungsbereich : 18.09.2024 17-19 Uhr, Kosten: 16 €, Treffpunkt: Bischofsteicher Weg, Mensa am Schulzentrum, 23858 Reinfeld, Anmeldung unter: www.stadt-reinfeld.de/Stadtleben/Bildung/Volkshochschule

: 18.09.2024 17-19 Uhr, Kosten: 16 €, Treffpunkt: Bischofsteicher Weg, Mensa am Schulzentrum, 23858 Reinfeld, Anmeldung unter: www.stadt-reinfeld.de/Stadtleben/Bildung/Volkshochschule Fledermaustour speziell für Familien mit Kindern: 20.09.2024 + 21.09.2024 19.30-21 Uhr, Kosten: 8 €/12 € Familie, Treffpunkt: Lübecker Straße 8, am Marstall (auf der Seite beim langen Tisch), 22926 Ahrensburg, Anmeldung unter: info@vhs-ahrensburg.de, www.vhs-ahrensburg.de. Bitte Taschenlampen mitbringen.

