Hoher Sanierungsbedarf bei Kirchen in Schleswig-Holstein

Bei vielen Kirchen in Schleswig-Holstein gibt es hohen Sanierungsbedarf. Betroffen sind Kirchen auf Eiderstedt, in Flensburg oder auch in Lübeck. Allein in der Hansestadt liegen die Sanierungskosten von zwei Kirchen bei 50 Millionen Euro, denn sowohl die Marienkirche als auch der Lübecker Dom müssen renoviert werden. Auf der Nordsee-Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) sind insgesamt 16 historische Kirchen sanierungsbedürftig. Kosten: 19 Millionen Euro. Dort wurde ein Spendenverein gegründet, um die Gelder zu sammeln. In Flensburg wird die Sanierung der Nikolai-Kirche am Südermarkt etwa 1,1 Millionen Euro kosten. Hier wurde im Juli eine Summe von 584.000 Euro vom Bund bewilligt. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2024 09:00 Uhr

Sturm: Viel Arbeit für Feuerwehren in Schleswig-Holstein

Der Sturm in der vergangenen Nacht hat den Feuerwehren in Schleswig-Holstein viel Arbeit beschert. Meistens mussten Bäume von den Straßen geräumt werden, heißt es von den Feuerwehren. Knapp 30 Einsätze gab es jeweils in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Dithmarschen, rund 10 waren es Nordfriesland. Verletzte gab es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2024 09:00 Uhr

Große Suchaktion auf dem Ratzeburger See

Seit Samstagnachmittag wird auf dem Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Segler vermisst. Nach Angaben der Polizei soll er allein mit seinem Boot auf dem See unterwegs gewesen sein. Mit einem Großaufgebot haben Feuerwehr, DLRG und Polizei bereits am Samstag mehr als sechs Stunden nach dem Segler gesucht. Die Suchaktion musste in der Nacht unterbrochen werden. Bei dem Vermissten soll es sich laut Polizei um einen 79-jährigen Mann aus Mecklenburg-Vorpommern handeln. Andere Wassersportler hatten sein leeres Boot entdeckt. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass der Mann aus noch unbekannten Gründen über Bord gegangen ist. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2024 08:00 Uhr

Holstein Kiel verliert gegen TSG Hoffenheim

Es war das erste Spiel von einer Mannschaft aus Schleswig-Holstein in der 1. Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel hat am Sonnabend das Debüt gegen die TSG Hoffenheim knapp mit 2:3 verloren. Die KSV zeigte nach einem nervösen Start eine gute Leistung.| NDR Schleswig-Holstein 25.08.2024 08:00 Uhr

Politiker aus SH bestürzt über Messerangriff in Solingen

In Solingen hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet. Acht weitere hat verletzt, einige von ihnen schwer. In Schleswig-Holstein zeigten sich Politiker entsetzt über diese Tat. Ministerpräsident Günther (CDU) erklärte, der grausame Anschlag habe ihn zutiefst bestürzt und fassungslos gemacht: "Es ist unbegreiflich und schwer erträglich, dass jemand in der Lage sein kann, bei einem Stadtfest friedliche, gemeinsam feiernde Menschen anzugreifen und zu töten." Die SPD-Vorsitzende Midyatli sagte: "In diesen dunklen Stunden stehen wir als Gemeinschaft zusammen und solidarisieren uns mit den Menschen in Solingen." | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2024 08:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, ab und zu Sonne

Am Sonntag gibt es neben vielen Wolken mal mehr, mal weniger Sonne. Dazu kommen von der Westküste her gelegentlich Regenschauer, vereinzelt mit Blitz und Donner. Im Süden des Landes ist es teilweise auch lange Zeit trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad auf Föhr bis 22 Grad in Gudow. Es weht teils schwacher, oft mäßiger, phasenweise böig auffrischender Wind. An der See ist es frischer, dort weht starker West- bis Südwestwind mit stürmischen Böen, der zum Abend hin im Binnenland und an der Ostsee nachlässt. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2024 11:00 Uhr

