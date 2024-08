Stand: 16.08.2024 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck muss rund 100 Millionen Euro Schulden machen

Die Hansestadt Lübeck muss im kommenden Jahr rund 100 Millionen Euro Schulden machen. Das geht aus den Planungszahlen für den nächsten Haushalt hervor, die Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) veröffentlicht hat. Hintergrund dafür seien Mittel-Kürzungen von Bund und Land und Mehrkosten durch die Inflation. Mit den zuletzt guten Einnahmen aus der Gewerbesteuer könne man nicht mehr dagegen ansteuern, so Lindenau. Die Stadt müsse jetzt sparen. Lindenau will der Politik nun Vorschläge unterbreiten, an welchen Stellen Geld eingespart und mehr eingenommen werden kann. Auch dieses Jahr rechnet die Hansestadt bereits mit einem Defizit von rund 50 Millionen Euro und hatte deshalb im Juli eine Haushaltssperre verhängt. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 07:00 Uhr

Tierfutterhersteller aus Kreis Pinneberg ist "TOP-Ausbildungsbetrieb"

Die Industrie und Handelskammer Kiel (IHK) verleiht heute die Auszeichnung "TOP-Ausbildungsbetrieb". In diesem Jahr geht sie an den Tierfutterhersteller Salvana aus Klein Offenseth Sparrieshoop im Kreis Pinneberg. Möglich sind hier Ausbildungen beispielsweise als Industriekauffrau oder -mann oder auch als Anlagen- und Maschinenführer- oder führerin. Die Auszeichnung bekommt der Betrieb laut IHK dafür, dass er seinen Auszubildenden beispielsweise Auslandspraktika und andere Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 07:00 Uhr

Itzehoe: 21-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Bei einer Verkehrskontrolle bei Itzehoe (Kreis Steinburg) hat sich Donnerstagabend ein 21-jähriger Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten ignorierte der Fahrer die Haltezeichen. Er fuhr mit bis zu 200 km/h auf die Autobahn. Nach 20 Minuten konnten die Beamten ihn einholen. Die Polizisten stellten einen minimalen Atemalkoholwert fest. Der Fahrer räumt laut Polizei zudem ein, dass er Drogen konsumiert habe. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:00 Uhr

Lastwagen kippt um: Verkehrsunfall auf A24 bei Witzhave

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) ist in Fahrtrichtung Schwarzenbek am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ein Lastwagen umgekippt. Die Ursache sei noch ungeklärt, so die Polizei. Der Fahrer erlitt dabei einen Schock. Für die Aufräumarbeiten mussten die Beamten einen Fahrstreifen der Autobahn bis Freitagfrüh um 5 Uhr sperren. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 06:00 Uhr

Bahnstrecke Hamburg-Berlin gesperrt: Ausfälle zwischen Mölln und Büchen

Die Bahn saniert von heute an die Schienen auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Dafür ist die Strecke laut Bahn bis Mitte Dezember gesperrt. Dadurch entfällt der ICE-Halt in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und auch der Regionalverkehr ist davon betroffen. Bis zum 1. September kommt es zu Teilausfällen zwischen Mölln und Büchen. Laut erixx Holstein ist für die Dauer der Streckensperrung ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Reisende müssten sich dennoch auf Verzögerungen einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken, Sonne und meistens trocken

Heute gibt es viele Wolken, von der Nordsee her zeitweise Regen, teils mit Blitz und Donner. Zwischen dem Lauenburgischen und Ostholstein ist es anfangs noch etwas freundlicher und meist trocken. Höchstwerte 21 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 23 Grad in Lübeck. Teils weht ein mäßiger Südwest- bis Westwind mit zeit- und gebietsweise starken Böen - auf den Nordseeinseln ist es teils stürmisch bei Gewittern. Abends werden es 19 Grad auf Sylt und 22 Grad in Dahme (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:00 Uhr

