Stand: 15.08.2024 15:42 Uhr Lübeck: Stadt muss 100 Millionen Euro Schulden machen

Die Hansestadt Lübeck muss im kommenden Jahr rund 100 Millionen Euro Schulden machen. Das geht aus den Planungszahlen für den Haushalt 2025 hervor, die Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) veröffentlicht hat. Der Hintergrund für das große Defizit seien Mittel-Kürzungen von Bund und Land und Mehrkosten durch die Inflation. Insgesamt plant die Stadt Lübeck im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. 28 Millionen Euro davon sollen in Straßen, Rad- und Fußwege sowie Brücken fließen - 14,5 Millionen Euro in Schulen. Ende September entscheidet die Lübecker Bürgerschaft über den Haushalt. Auch dieses Jahr fehlen bereits 50 Millionen Euro im Haushalt, viel mehr als ursprünglich geplant. Die Stadt verhängte deshalb im Juli eine Haushaltssperre bis Ende des Jahres.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck