Mehr Feuerquallen an Schleswig-Holsteins Ostseeküste

An der Ostseeküste sind wieder viele gefährliche Feuerquallen unterwegs, zum Beispiel am Südstrand auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und in der Kieler Förde. Laut der DLRG mussten allein am vergangenen Wochenende mehr als 80 Menschen nach Kontakt mit den Nesseltieren behandelt werden. Dass zuletzt so viele Feuerquallen an die Küsten geschwemmt wurden, lag nach Angaben eines DLRG-Sprechers am ablandigen Wind. Der sorge dafür, dass die Quallen mit der Unterströmung an die Strände getrieben werden. Aktuell habe der Wind zwar gedreht, doch das könne sich schnell wieder ändern. Seit Jahren treten im Sommer deutlich mehr Feuerquallen an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins auf als in den Jahrzehnten zuvor. Forscher gehen davon aus, dass das am Klimawandel liegt. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 07:00 Uhr

Nächtliche Sperrungen der A7 bei Bordesholm

Autofahrerinnen und -fahrer auf der A7 bei Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen in den kommenden Nächten Umwege fahren. Von Dienstagabend bis Sonnabend wird die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Dreieck Bordesholm nachts in beide Richtungen voll gesperrt - von jeweils abends 19 Uhr bis morgens 6 Uhr. Laut Autobahn GmbH werden an einer neuen Brücke Stahlträger und Beton-Fertigteile eingebaut. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 07:00 Uhr

Tangstedt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Tangstedt (Kreis Pinneberg) ist am Montagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kollidierte der Motorradfahrer mit einem Autofahrer. Dieser wollte in dem Moment abbiegen, als der Motorradfahrer ihn auf der Dorfstraße überholen wollte. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 06:00 Uhr

Bootbesitzer in SH nutzen immer häufiger Marina-Liegeplätze

Mehr als 100 Marinas und Sportboothäfen stehen in Schleswig-Holstein zur Auswahl. Bei den vielen Liegeplätze im Land gibt es aber erhebliche Unterschiede in den Preisen und der Ausstattung. Nach Angaben der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein geht der Trend für Bootbesitzerinnen und -besitzer klar in Richtung Marina. Dort gebe es im Vergleich zu Sportboothäfen mehr drumherum wie Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten oder Werkstätten. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 06:00 Uhr

Polizisten nach Unfall auf A7 mit Messer bedroht: Kripo ermittelt

Ein 55-Jähriger ist am Montagnachmittag mit einem Messer auf Polizisten losgegangen, nachdem er mit seinem Auto auf der A7 bei Neumünster im Graben gelandet war. Zwei Zivilstreifen war vor dem Unfall der wilde Fahrstil des Mannes aufgefallen. Sie verfolgten ihn, bis dieser von der Fahrbahn abkam und sich sein Auto überschlug. Nach dem Unfall bedrohte er die Polizisten mit einem Messer. Nachdem diese zwei Warnschüsse abgegeben hatten, schossen sie dem 55-Jährigen in den Oberschenkel. Weitere Hintergründe zu dem Unfall und der Tat gibt es derzeit nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Hohe Temperaturen mit Tendenz zu Schauern und Wolken

Am Dienstag bleibt es erst heiter oder sonnig und meist trocken, im Tagesverlauf kommen dann aus Westen mehr Wolken. An der Nordsee, Elbmündung und in Nordfriesland sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte liegen bei 24 bis 28 Grad an der See, sonst 29 Grad in Dörnick (Kreis Plön) bis rund 32 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg), zunehmend schwül. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer und böiger Wind aus südöstlicher Richtung. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 06:00 Uhr

