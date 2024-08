Mehr Feuerquallen an Schleswig-Holsteins Ostseeküste Stand: 13.08.2024 07:57 Uhr An der Ostseeküste sind wieder viele gefährliche Feuerquallen unterwegs. Laut der DLRG mussten allein am vergangenen Wochenende mehr als 80 Menschen nach Kontakt mit den Nesseltieren behandelt werden.

Sommerferien, hohe Temperaturen und viele zieht es ans Wasser - doch da ist aktuell Vorsicht geboten. Denn Feuerquallen sind wieder vermehrt an den Ostseeständen zu finden, zum Beispiel am Südstrand auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und in der Kieler Förde. Dass zuletzt so viele Feuerquallen an die Küsten geschwemmt wurden, lag nach Angaben eines DLRG-Sprechers am ablandigen Wind. "Der Wind drückt das Oberflächenwasser weg und mit dem Unterwasser kommen dann die Quallen", erklärt Peter Bolle. Mit der Unterströmung werden die Tiere dann an die Strände getrieben. Aktuell habe der Wind zwar gedreht, doch das könne sich schnell wieder ändern.

Hautkontakt mit den Tieren ist zu vermeiden

Was die etwa tellergroßen Tiere von den gewöhnlichen Quallen unterscheidet, ist ihr gelbbraun gefärbter Schirm, der unter Wasser rötlich wirkt. Doch nicht nur die Farbe verleiht der Feuerqualle ihren Namen: sie "brennt" bei Hautkontakt. Die Folgen einer Berührung mit den teils meterlangen unsichtbaren Fäden einer Feuerqualle sind starke Hautreizungen und brennende Schmerzen. An den Fäden sitzen sogenannte Nesselkapseln, die einige Millimeter tief in die Haut eindringen und ein Gift injizieren, das Schmerzen verursacht.

Die betroffenen Hautstellen verarztet die DLRG laut Peter Bolle im ersten Moment mit ungewöhnlichen Mitteln: "Indem wir großflächig über die betroffenen Stellen Rasierschaum drüber legen, den einwirken lassen. Dadurch werden die Nesseln inaktiv." Nach etwa 15 Minuten werde der Schaum mit einem stumpfen Gegenstand wieder entfernt. "Dann ist das Meiste vorbei", sagt Bolle.

Experten vermuten Klimawandel als Ursache für mehr Feuerquallen

Seit Jahren treten im Sommer deutlich mehr Feuerquallen an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins auf als in den Jahrzehnten zuvor. Forscher gehen davon aus, dass das am Klimawandel und der damit verbundenen erhöhten Wassertemperatur liegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2024 | 07:00 Uhr