Stand: 12.08.2024 07:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Olympia: Bilanz für Athletinnen und Athleten aus Schleswig-Holstein

Mit einer dreistündigen Show und Feuerwerk sind die Olympischen Spiele in Paris am Abend mit der Abschlussfeier zu Ende gegangen. Deutschland landet im Medaillenspiegel auf dem zehnten Platz mit insgesamt 33 Medaillen. Thomas Behr vom Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) zieht eine positive Bilanz. Einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze und einige gute Platzierungen - über alle Sportarten betrachtet, spricht err von einem der besten Ergebnisse bei Olympischen Spielen jemals für Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen So liefen die Olympischen Spiele für Schleswig-Holsteins Sportler Einmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze - das ist die Bilanz von Athletinnen und Athleten aus Schleswig-Holstein kurz vor Ende der Olympischen Spiele. mehr

Förderung für UNESCO-Welterbestätten Haithabu und Danewerk

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) haben bei einem Besuch in Danewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) Förderbescheide in Höhe von 1,9 Millionen Euro für die UNESCO-Welterbestätten Haithabu und Danewerk überreicht. Weil mit steigenden Besucherzahlen gerechnet wird, soll mit einem Teil des Geldes ein neues Wegesystem errichtet werden. Die Besucher werden dann über das Areal geleitet und dabei mit Wissen über den Archäologischen Park versorgt - unter anderem ist auch eine Plattform mit Info-Tafeln geplant. Das Ganze mit dem Ziel, die Wallanlagen der Wikinger besser erlebbar zu machen und gleichzeitig zu schützen. Ein Großteil des Gebietes ist nicht befestigt. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:00 Uhr

Ahrensburg: Wenn talentierte Nachwuchssportler abwandern

Der Ahrensburger (Kreis Stormarn) Schwimmer Cornelius Jahn geht nach einer knapp verpassten Olympia-Qualifikation ins Ausland - und tut es damit vielen anderen Top-Athleten gleich. Mit einem Sportstipendium zieht es den 21-Jährigen für vier Jahre an eine Universität in den USA. Zu studieren und währenddessen auf einem Top-Niveau zu trainieren, sei in Deutschland nicht auf diesem Level möglich, sagt Jahn. Schon lange gibt es Kritik an der deutschen Sportförderung. Sie sei zu starr und zu bürokratisch, bemängelt der Landessportverband Schleswig-Holstein. Um Talente möglichst früh zu entdecken und zu fördern, brauche es mehr Sportunterricht in Grundschulen und zusätzliche Trainer und Übungsleiter in Vereinen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen Ahrensburger Schwimmer: In die USA für den Olympia-Traum Cornelius Jahn ist viermaliger deutscher Meister. Jetzt geht er ins Ausland - wie viele andere Top-Athleten. mehr

Lübeck: Pride Week startet

In Lübeck beginnt die Pride Week mit zahlreichen Veranstaltungen. Das Motto in diesem Jahr: "Farben bekennen". Die Veranstalter wollen damit Stellung gegen Queer-Feindlichkeit beziehen und für die Akzeptanz und rechtliche Gleichstellung der LGBTQ-Gemeinschaft aufmerksam machen. In der Pride Week in Lübeck gibt es deshalb viele Veranstaltungen, zum Beispiel eine Fotoausstellung, einen Stadtrundgang der Lübecker Aidshilfe, Karaokesingen für den guten Zweck und Spontantrauungen in St. Marien. Am Sonnabend findet dann der jährliche Umzug des Christopher Street Day (CSD) von 12 bis 14 Uhr statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 06:30 Uhr

Sternschnuppen: Höhepunkt der Perseiden

In der Nacht erreichen die jährlich wiederkehrenden Perseiden ihren Höhepunkt des Jahres. Der Himmel bleibt dabei meist klar. Für eine gute Sicht auf die Sternschnuppen sollte die Umgebung möglichst dunkel sein, so Bodo Hübner von der Sternwarte Tornesch. Die besten Verhältnisse herrschen im Land demnach an der Westküste, an der Schlei oder auf Fehmarn. Wer möglichst viele Sternschnuppen sehen möchte, sollte Richtung Nordosten in den Himmel schauen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen Perseiden 2024: Sternschnuppen blitzen wieder am Nachthimmel Viele Wünsche frei: Bei klarem Himmel zeigen sich jetzt in nordöstlicher Richtung wieder die Perseiden am Nachthimmel. mehr

Heuballen in Hasloh in Brand geraten

Etwa 20 Heuballen brennen seit dem frühen Morgen in der Kieler Straße in Hasloh (Kreis Pinneberg), so die Feuerwehrleitstelle. Die Einsatzkräfte der Hasloher und Quickborner Feuerwehren sind noch vor Ort. Die B4 ist dort aktuell voll gesperrt. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Letzte Woche gab es im Kreis Pinneberg bereits mehrere Einsätze, bei denen insgesamt etwa 200 brennende Heuballen gelöscht werden mussten. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Hasloh, Quickborn und Bilsen: Mehrere Brände mit Heuballen In Hasloh haben rund 80 Feuerwehrleute etwa 200 brennende Heuballen gelöscht - in der Gegend war es der vierte Brand dieser Art in wenigen Tagen. mehr

Nach Granatenfund bei Neumünster: Bahnstrecken wieder frei

Arbeiter hatten am frühen Sonntagnachmittag nahe des Bahnhofs Neumünster eine britische Panzerabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Laut Bundespolizei musste ein Teil der betroffenen Strecke nördlich des Bahnhofs deshalb aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Betroffen waren laut Deutscher Bahn die Verbindungen zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Flensburg sowie zwischen Neumünster und Heide (Kreis Dithmarschen). Der Kampfmittelräumdienst rückte an, um die Granate zu untersuchen. Am Abend gab er Entwarnung. Die Strecken sind mittlerweile wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 05:30 Uhr

Weitere Informationen Nach Granatenfund bei Neumünster: Bahnstrecken wieder frei Von der Sperrung betroffen waren laut Deutscher Bahn unter anderem die Verbindungen Hamburg-Kiel und Hamburg-Flensburg. mehr

Wetter: Viel Sonnenschein und trocken

Der Montag ist freundlich und trocken mit viel Sonnenschein und nur wenigen Schönwetterwolken. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und bis 27 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der See mäßiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 06:00 Uhr

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (2 Min)

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.08.2024 | 08:00 Uhr