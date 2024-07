Stand: 27.07.2024 10:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwerer Unfall auf B202 im Kreis Ostholstein

Heute früh kam es auf der B202 zwischen Oldenburg (Kreis Ostholstein) und Lütjenburg (Kreis Plön) zu einem schweren Unfall. Ein Lkw ist in einen Gemüse-Transporter am Straßenrand gefahren. Laut Polizei hatte der Gemüse-Transporter eine Reifen-Panne und deswegen an der Straßenseite angehalten. Der Fahrer des Transportes wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die B202 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei länger andauern. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2024 10:00 Uhr

Unfall auf A7 bei Großenaspe

Heute Nacht sind auf der A7 bei Großenaspe (Kreis Segeberg) drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren zwei Transporter auf der Autobahn aufeinander gestoßen. Einer von ihnen blockierte dann die linke Spur. Die A7 war in Richtung Norden etwa eine Stunde gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2024 09:00 Uhr

ADAC rechnet mit staureichstem Wochenende des Jahres

Dieses Wochenende könnte laut ADAC das staureichste des ganzen Jahres werden. Die letzten Bundesländer haben Ferien bekommen und bei den ersten gehen sie auch schon wieder zu Ende. Hinzu kommen noch einige Baustellen. Besonders kritisch wird es laut ADAC Schleswig-Holstein auf der A1 Richtung Fehmarn. Außerdem kann es laut Sprecher auf der A7 aufgrund diverser Baustellen zu erheblichen Verzögerungen kommen. In Dänemark ist sonnabends Bettenwechsel und durch die Grenzkontrollen sollten Reisende eine halbe Stunde mehr einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2024 08:00 Uhr

VfB Lübeck gewinnt Regionalligaauftakt

Der VfB Lübeck ist mit einem Sieg in die neue Regionalliga Saison gestartet. Der Absteiger aus der Dritten Liga bezwang den Neuling aus Todesfelde mit 2:1. Beide Vereine gingen mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Kurz vor Spielende sicherte der Todesfelder Christian Rave den Lübeckern den Sieg mit einem Eigentor. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2024 08:00 Uhr

Erntebilanz in SH: Trotz Regen mehr Ernte als im Vorjahr

Der Bauernverband Schleswig-Holstein macht sich Sorgen wegen des vielen Regens diesen Sommer: Die Qualität von Getreide könnte leiden. Die größten Probleme bereitet der Winterraps. Landwirt Stephan Lüthje aus Rade bei Rendsburg berichtet von einem 15-prozentigen Rückgang. Laut Statistikamt Nord erwarten die Landwirte im Land jedoch in diesem Jahr trotzdem insgesamt eine Ernte von rund 2,2 Millionen Tonnen Getreide. Das sind rund ein Prozent mehr als im letzten Jahr, aber fünf Prozent unter dem sechsjährigen Mittel. Am besten abgeschnitten hat der Hafer. Die Erntemenge wurde mehr als verdoppelt. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2024 17:00 Uhr

Das Wetter: Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer

Tagsüber gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es regnen. Es ist jedoch überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad auf Sylt und 24 Grad in Lübeck. In der Nacht zum Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Im Süden gibt es zeitweise Regen, im Norden ist es weitestgehend trocken. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2024 06:00 Uhr

