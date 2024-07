Stand: 25.07.2024 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Großenbrode: Feuer zerstört Jacht im Hafen

An einem Steg im Kommunal- und Sportboothafen in Großenbrode (Kreis Ostholstein) ist Donnerstagmorgen eine Jacht ausgebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Süd, hatten Besitzer eines Nachbarbootes um kurz nach fünf die Feuerwehr alarmiert. Nach gut einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Die Jacht drohe zwar nicht zu sinken, sei aber manövrierunfähig und müsse aus dem Wasser geholt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR Schleswig-Holstein. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:00 Uhr

84-Jährige beim Heckeschneiden von Auto erfasst

In Bokel im Kreis Pinneberg ist eine 84-jährige Frau beim Heckeschneiden von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei hatte der ebenfalls 84 Jahre alte Fahrer am Mittwochnachmittag die Kontrolle über den Wagen verloren, vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls. Beide kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:00 Uhr

Bombenentschärfung am Nachmittag in Kiel

In Kiel wollen Experten am späten Donnerstagnachmittag eine Bombe entschärfen. Laut Polizei müssen deshalb rund 1.000 Menschen bis 17 Uhr raus aus ihren Häusern und Wohnungen im Stadtteil Wellingdorf. Betroffen ist auch ein kleiner Bereich im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf. Auf der B502 gibt es nach bisheriger Planung keine Sperrung. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 07:00 Uhr

Außenminister Baerbock zu Gast in Flensburg

Bundesaußenministerin Baerbok ist heute zu Gast bei der die Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft (FFG). Das Flensburger Unternehmen mit 900 Mitarbeitern setzt momentan im Auftrag der deutschen und dänischen Regierung Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 instand. Dort werden sie seit Anfang vergangenen Jahres wieder einsatzbereit gemacht und wieder an das ukrainische Militär übergeben. Baerbock ist später am Nachmittag außerdem noch in der dänischen Zentralbibliothek in Flensburg zu Gast. Dort spricht sie mit Vertretern einer deutsch-dänischen Arbeitsgruppe und diskutiert anschließend mit Schülern der deutschen, dänischen und friesischen Minderheiten über das Leben in der Grenzregion. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 07:00 Uhr

Nach Oberleitungsschaden: Bahnstrecke Neumünster - Hamburg wieder frei

Auf der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Hamburg gibt es keine Probleme, die Strecke ist wieder frei. Das teilte ein Bahnsprecher mit. Demnach war der Schaden am Mittwochabend gegen 22 Uhr behoben. Zwischen Dauenhof und Elmshorn (beide Kreis Pinneberg) war zuvor eine Oberleitung gerissen. Es kam bis in den Abend zu Verspätungen und Ausfällen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 06:00 Uhr

DLRG-Rettungsschwimmer warnen vor dem Ertrinken in Seen und Flüssen

Heute am Welttag gegen das Ertrinken warnen die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer vor den Gefahren besonders in Seen und Flüssen. Häufig wird die von Badegästen unterschätzt. Außerdem haben Eltern offenbar ihre Kinder nicht immer im Blick. Die Ehrenamtlichen der DLRG beobachten immer öfter, dass Eltern am Strand oder an den Badestellen eher auf ihr Smartphone schauen als darauf zu achten, was ihre Kinder machen. Allein am vergangenen Wochenende hätten laut DLRG Landesverband, Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer in Timmendorfer Strand und Scharbeutz (beide Kreis Ostholstein) rund fünfzig Mal geholfen, am Strand verloren gegangene Kinder zu suchen. Vergangenes Jahr ertranken laut der DLRG mindestens 28 Menschen in schleswig-Holsteinischen Gewässern. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 06:00 Uhr

Kommandowechsel auf der Gorch Fock

Das Segelschulschiff bekommt einen neuen Kommandanten. Die Zeremonie findet am Marinestützpunkt Kiel-Wik statt. Zwei Jahre hatte Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg das Kommando über das Segelschulschiff der deutschen Marine, jetzt übergibt der 57-Jährige die Aufgabe an seinen Nachfolger Fregattenkapitän Elmar Bornkessel. Der 48-Jährige aus Nordhessen war zuletzt an der Marineoperationsschule beschäftigt und kennt die Gorch Fock. Zwischen 2001 und 2004 war er Decks-, Segel- und Divisionsoffizier an Bord des Dreimasters. Außerdem später für zwei Jahre als erster Offizier und Vertreter des Kommananten. Zwei Jahre lang kommandierte er Besatzungen auf den Fregatten Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Erst Sonne, später mehr Wolken

Heute oft freundlich und heiter, auch die Sonne kommt mal durch. Im Laufe des Tages von Westen her mehr Wolken. Abends an der Nordsee und der Elbmündung auch mal Regen möglich. Höchstwerte 21 Grad in Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) bis 24 Grad in Trittau (Kreis Stormarn). Schwacher bis mäßiger, von West auf Süd drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.07.2024 | 08:00 Uhr