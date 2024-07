Stand: 15.07.2024 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schulschwänzer vor Ferienbeginn: Es drohen saftige Bußgelder

Schulschwänzen kurz vor Ferienbeginn kann teuer werden: Eltern, die ihre Kinder einen oder mehrere Tage vor dem Start der Ferien aus der Schule nehmen, um früher in den Urlaub zu fahren, drohen Bußgelder. Darauf weist das schleswig-holsteinische Bildungsministerium hin. Bis zu 1.000 Euro könnten fällig werden, wenn ein schulpflichtiges Kind ohne entsprechende Erlaubnis dem Unterricht fernbleibe. Schülerinnen und Schüler dürfen nur dann beurlaubt werden, wenn ein "wichtiger" Grund vorliegt. Das kann zum Beispiel eine Beerdigung, Hochzeit oder auch ein sportlicher Wettkampf sein. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 06:00 Uhr

Schwerverletzte bei Unfall auf A215

Auf der Autobahn 215 in Höhe Abfahrt Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Abend einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei geriet eine 36-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern. Der Pkw prallte gegen die Mittelleitplanke, drehte sich mehrfach und überschlug sich dann. Dabei wurde die Fahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein Hubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Autobahn war 90 Minuten lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 06:00 Uhr

Erntezeit in SH: Verbände bitten um Verständnis im Straßenverkehr

Die Erntezeit in Schleswig-Holstein hat begonnen. Interessenverbände der Landwirte und Lohnunternehmer im Land rufen dazu auf, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Trotz Stress bei der Ernte müssten sich Landwirte mit ihren Traktoren und Gespannen an die Verkehrsregeln halten, betonte der Landesverband der Lohnunternehmer. Gleiches gelte aber auch für Auto- und Motorradfahrer. Wenn alle aufeinander achten, lassen sich laut Verband heikle Situationen am besten vermeiden. Mit einer landesweiten Aufkleber-Aktion wollen die Verbände dafür werben. Am Mittag soll das Projekt vorgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne und wenige Wolken

Heute ist es vor allem von Lauenburg bis zur Lübecker Bucht heiter. Es gibt nur ein paar lockere Quellwolken und meist bleibt es trocken. Nur ganz im Norden gibt es noch mehr Wolken - die Schauer lassen hier langsam nach. Die Temperaturen erreichen 19 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2024 | 06:00 Uhr