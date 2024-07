Stand: 01.07.2024 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Krankenkassen zahlen Mammografie-Screening früher

Ab heute laden die Krankenkassen Frauen bis zum Alter von 75 Jahren zum Mammografie-Screening ein. Bisher lag die Altersgrenze bei 70. Die Entscheidung hatte der Bundesausschuss der Krankenkassen und Kassenärzte im vergangenen Jahr getroffen. Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium ruft Frauen dazu auf, die Möglichkeiten zur Untersuchung wahrzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 07:00 Uhr

Bilanz: 3,5 Millionen Menschen feiern friedlich auf Kieler Woche

Knapp 3,5 Millionen Menschen waren in diesem Jahr auf der Kieler Woche (KiWo) unterwegs. Der Besucherrekord aus dem letzten Jahr konnte nicht geknackt werden, aber Bürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) spricht von einer tollen Kieler Woche mit fast immer gutem Wetter. Die Sicherheit stand in diesem Jahr besonders im Fokus, da es im letzten Jahr gefährliches Gedränge auf der Kiellinie gab. Vanessa Vitsilakis, die im Kieler Woche Büro für das Thema Sicherheit zuständig ist, zeigte sich zufrieden mit den vergangenen Tagen. In diesem Jahr konnten Ordnungskräfte mit Hilfe von Kameras auf den Arealen die Menschenströme früher und besser leiten. Außerdem war es offenbar eine vergleichsweise friedliche Kieler Woche. Nur 38 Straftaten zählte die Bundespolizei auf dem Volksfest in Kiel bis Sonntagmittag. Im Vorjahr waren es mit 97 ganze 155 Prozent mehr gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 06:00 Uhr

Neuer Luftrettungs-Standort in Hohenlockstedt

In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) nimmt heute Vormittag auf dem Flugplatz "Hungriger Wolf" der ADAC Rettungshubschrauber "Christoph 67" seinen Dienst auf. Neben Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Niebüll (Kreis Nordfriesland) und Ahrensbök (Kreis Ostholstein) ist es der vierte Luftrettungsstandort in Schleswig-Holstein. Von Hohenlockstedt ist der Hubschrauber in etwa 15 Minuten in Kiel. Die Piloten des neuen Rettungshubschraubers und die Sanitäterinnen und Sanitäter kommen von der ADAC Luftrettung. Das Notärzteteam stellt das Uniklinikum Hamburg Eppendorf. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 06:00 Uhr

Kükels: Mehrfamilienhaus nach Brand nicht bewohnbar

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kükels (Kreis Segeberg) ist dieses vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Polizei-Leitstelle hatte sich das Feuer von einem Carport auf den Dachstuhl des Hauses in der Straße "Schwarzer Berg" ausgebreitet. Die Bewohner der fünf Wohnungen konnten sich rechtzeitig retten. Niemand wurde verletzt. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt bei einem Akku den Brand ausgelöst hat. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 06:00 Uhr

St. Peter Ording: Boris Pfau wird neuer Bürgermeister

Die Bürgerinnen und Bürger von St. Peter-Ording im Kreis Nordfriesland haben am Sonntag in einer Stichwahl einen neuen Bürgermeister gewählt. Auf den parteilosen Zahnarzt Boris Pfau entfielen am Ende 55,8 Prozent der Stimmen, der Rentner Eckhard Rave, der von der CDU vorgeschlagen wurde, konnte 44,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,6 Prozent. Die Bürgermeisterwahl war nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Jürgen Ritter (parteilos) zurückgetreten war. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2024 19:30 Uhr

Wetter: Wolkig - Gewitter sind möglich

Heute ist es recht bewölkt. Ab und zu gibt es ein wenig Sonne und neben trockenen Abschnitten gibt es zeitweise Regen. Vereinzelt sind kräftige Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Laboe (Kreis Plön) und 19 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 07:00 Uhr

