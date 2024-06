Stand: 30.06.2024 11:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Woche geht zu Ende

In Kiel geht heute Abend die Kieler Woche zu Ende - mit dem traditionellen Feuerwerk über der Innenförde. Nach Angaben der Stadt soll es auch wieder eine Drohnen- und Lasershow geben. Neu sind mehrere Boote, von denen Licht und Nebel-Effekte kommen sollen. Die Stadt geht davon aus, dass in diesem Jahr wieder rund drei Millionen Menschen zur Kieler Woche kamen. Am Sonnabend hatten - laut Veranstalter - rund 150.000 Menschen die Windjammerparade in Kiel verfolgt. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2024 12:00 Uhr

Menschen in St. Peter Ording wählen Bürgermeister

In St. Peter-Ording im Kreis Nordfriesland steht heute die Bürgermeister-Stichwahl an. Die Wahlberechtigten können zwischen dem parteilosen Zahnarzt Boris Pfau und dem Rentner Eckhard Rave auswählen, der von der CDU vorgeschlagen wurde. Beide hatten bei der Wahl vor drei Wochen die meisten Stimmen bekommen und müssen nun in die Stichwahl. Die Bürgermeisterwahl ist nötig, weil der bisherige Amtsinhaber zurückgetreten war. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2024 12:00 Uhr

Blitzeinschlag in Horst? Brand in Lagerhalle

In Horst im Kreis Steinburg haben am Sonntagmorgen etwa 100 Feuerwehrleute gegen einen Brand in einem Gewerbegebiet gekämpft. Nach Angaben der Leitstelle war vermutlich ein Blitz in eine Lagerhalle in der Marie-Curie-Allee eingeschlagen und hatte das Gebäude in Brand gesetzt. In der Halle waren demnach unter anderem Maschinen gelagert. Das Feuer war am Sonntagmittag unter Kontrolle. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2024 12:00 Uhr

Energiewende: Kann Fonds Städten und Kommunen helfen?

Die Energie- und Wärmewende können Städte- und Stadtwerke alleine nicht wuppen, meint der Deutsche Städtetag. Deshalb findet der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Helmut Dedy, den Vorschlag gut, einen milliardenschweren Energiewendefonds einzurichten. Er sagte der "Funke Mediengruppe", dass neben Bund und Ländern auch Privatleute in den Fonds einzahlen könnten. Für einen Energiewende-Fonds hatten sich zuvor schon die Bundesländer ausgesprochen und den Bund aufgefordert, Modelle für einen solchen Fonds zu entwickeln. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2024 09:00 Uhr

Karl-May-Spiele sind gestartet

Die Karl May Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) sind am Sonnabend in die neue Saison gestartet - mit der Premiere des diesjährigen Stücks "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand". 80 Schauspielerinnen und Schauspieler, Stuntleute und Komparsen stehen ab jetzt regelmäßig auf der Bühne in der Kalkberg Arena. Es gibt viel Action, Stunts und Explosionen. Alexander Klaws verliebt sich in seiner Rolle als Winnetou in diesem Jahr das erste Mal. Für diese Saison sind 73 Vorstellungen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2024 09:00 Uhr

DGzRS rettet Skipper auf Motorsegler bei Brunsbüttel

Die Retter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben am Freitag einem Motorsegler geholfen, bei dem Wasser ins Boot eingebrochen war. Gegen 19 Uhr hatte sich die Skipperin bei der Rettungsleitstelle See gemeldet. Sie befand sich etwa viereinhalb Seemeilen von der Seenotrettungsstation Brunsbüttel entfernt. Wie sich herausstellte, drang das Wasser über die Seewasserkühlung der Maschinenanlage ins Boot. Der Wassereinbruch konnte so weit gestoppt werden, dass keine unmittelbare Gefahr mehr bestand. Dann schleppten die hinzugeeilten Retter das Boot ab. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2024 06:15 Uhr

Tag der Architektur: 31 Objekte öffnen in SH

Wer sich für Architektur interessiert, kann sich an diesem Wochenende in ganz Schleswig-Holstein insgesamt 31 Projekte ansehen. Dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Leitstelle Nord in Harrislee, Schulen in Bargteheide (Kreis Stormarn), Rantrum (Kreis Nordfriesland) und Bad Schwartau (Kreis Ostholstein), ein Kloster und viele denkmalgeschützte Villen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2024 15:00 Uhr

Wetter: Wolken und Schauer

Heute Nachmittag ist es oft stark bewölkt. An einigen Orten kommen Schauer herunter. Zur Nordsee hin gibt es längere trockene Phasen. Im Verlauf von Nordfriesland und der Westküste her lockert es auf. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad in der Probstei (Kreis Plön) und 20 Grad auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2024 12:00 Uhr

