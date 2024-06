Stand: 21.06.2024 07:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Motorradunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg

Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind gestern Abend zwei Menschen auf einem Motorrad verunglückt. Laut Polizei waren die beiden auf der Landstraße von Breitenfelde Richtung Borstorf unterwegs. In einer Kurve kam die Maschine von der Straße ab und landete im Graben. Der 29-Jahre alte Motorradfahrer und seine Mitfahrerin kamen schwerverletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 06:30 Uhr

Tausende Soldaten aus aller Welt zu Gast in Kiel

Morgen ist in Kiel offizieller Start der Kieler Woche. In diesem Jahr wird es in den Häfen und auf dem Wasser besonders viel Betrieb geben: Bei der Marine zum Beispiel haben sich mehr als 40 Schiffe und Boote aus 16 Nationen zur Kieler Woche angemeldet. An Bord sind insgesamt 3.000 Soldatinnen und Soldaten, sagt Fregattenkapitän Jan Dobberstein NDR Schleswig-Holstein. Neben der "Gorch Fock", dem Kolumbianischen Schulschiff "Gloria" und dem Führungsschiff der 6. US-Flotte "Mount Whitney" werde diesmal auch das US-amerikanische Schiff "New York" in Kiel anlegen. Das Schiff wurde laut Dobberstein mit Stahlteilen aus dem World Trade Center gebaut. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 06:00 Uhr

SH Netz hält längere Stromausfälle in SH durch Hackerangriffe für möglich

Die Arbeitsgemeinschaft Katastrophenschutz im Kreis Pinneberg erklärt in neuen Flyern, wie sich Privatpersonen im Falle eines längerfristigen Blackouts verhalten sollen. Darin heißt es zum Beispiel, man solle einen Notfall-Vorrat an Wasser, Essen und Medikamenten anlegen. Ein Sprecher der SH Netz AG sagte NDR Schleswig-Holstein, durch Hackerangriffe könne es durchaus in Zukunft zu längeren Stromausfällen kommen. Schon jetzt gebe es jährlich tausende Angriffe auf die Infrastruktur. Laut Innenministerium hat das Land jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt jeweils zwei Notstromaggregate zur Verfügung gestellt. Die würden genug Strom produzieren, um zum Beispiel ein mittleres Kreiskrankenhaus versorgen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 06:00 Uhr

20 Millionen Euro Förderung für Sanierung von Radwegen in SH

Um Radwege zu sanieren, stellt das Land den Kreisen, Städten und Gemeinden dieses Jahr 20 Millionen Euro zur Verfügung. Vielerorts ist das Geld schon verplant. Der Kreis Segeberg will zum Beispiel nach eigenen Angaben den Radweg zwischen Wittenborn und Wahlstedt sanieren - der Kreis Plön den Radweg zwischen Hohwacht und Sehlendorf. Der Kreis Stormarn will 800.000 Euro in Geräte und Fahrzeuge investieren, die für die Radweg-Pflege gebraucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 06:00 Uhr

A7-Sperrung am Wochenende

Autofahrer auf der A7 brauchen an diesem Wochenende wieder viel Geduld. Ab Schleswig/Jagel wird die Autobahn in Richtung Süden bis Warder von heute 20 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr gesperrt. Dies teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Grund der Sperrung sind Asphaltierungsarbeiten an der 30 Jahre alten Fahrbahn. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 05:30 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix, nur vereinzelt Schauer

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt - am Vormittag zunächst weitgehend trocken und gelegentlich etwas Sonne. Im Tagesverlauf gibt es gebietsweise kräftige Regenfälle und Gewitter - vor allem am Nachmittag und Abend, örtlich mit Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 24 Grad in Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg). Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 06:00 Uhr

