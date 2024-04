Stand: 21.04.2024 10:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sylt: Punks planen erneut Protestcamp

Auch in diesem Sommer wollen Punks nach Angaben des Kreises Nordfriesland zu einem Protestcamp auf die Nordseeinsel Sylt zurückkehren. Losgehen soll es Ende Juli, Schluss ist nach knapp sechs Wochen Anfang September. Die Anmeldung für das inzwischen dritte Protestcamp liegt laut einem Sprecher des Kreises Nordfriesland bereits vor. Er geht davon aus, dass das Protestcamp aus versammlungsrechtlichen Gründen genehmigt wird. Kommende Woche werden die Gemeinde, die Versammlungsbehörde und die Polizei mit den Anmeldern der Aktion über Details sprechen. Die Gemeinde Sylt rechnet laut einem Sprecher mit einem friedlichen Verlauf des Camps. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2024 08:00 Uhr

Feuer in Gartenanlage in Neumünster

In Neumünster ist die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zu einer Gartenkolonie in den Auwiesen ausgerückt. Anwohnerinnen und Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie einen Brand und Rauch bemerkt hatten. Als die Feuerwehr eintraf, standen zwei Gartenlauben bereits in Flammen. Etwa 30 Feuerwehrleute waren zwei Stunden lang im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2024 10:00 Uhr

Gedenkstunde für Opfer von Flugunglück auf Eiderstedt

Heute jährt sich die tödliche Flugkatastrophe mit zwei Tornados der Luftwaffe über der Halbinsel Eiderstedt im Kreis Nordfriesland zum 20. Mal. Am 21. April 2004 waren zwei Maschinen des Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" bei einem Übungsmanöver zusammengestoßen. Eine Crew konnte sich über die Schleudersitze retten. Die zweite Crew mit zwei Piloten starb, ihr Jet explodierte noch in der Luft. Brennende Wrackteile verfehlten nur knapp ein Wohnhaus in Tating. Heute findet an der Unfallstelle und heutigen Gedenkstätte in Poppenbüll eine Gedenkfeier statt. Vertreter der Gemeinde Poppenbüll und eine Delegation aus dem stellvertretenden Kommodore Jens Schumacher und der Ausbildungsstaffel des Geschwaders werden einen Kranz niederlegen. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel weiter auf Aufstiegskurs

Holstein Kiel bleibt auf dem Weg in Richtung 1. Fußball-Bundesliga. Nach dem 1:0-Sieg gegen den HSV am Sonnabend haben die "Störche" die nächste Hürde auf dem Weg zum Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Für die Kieler war es der sechste Sieg ohne Gegentor in Folge, sie bleiben damit Zweitliga-Tabellenführer. Den Siegtreffer erzielte Tom Rothe nach knapp einer Stunde. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken bei bis zu 11 Grad

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, zeitweise bleibt es länger freundlich und trocken, zeitweise aber auch stark bewölkt. Von der Ostsee her ziehen vor allem am Nachmittag gelegentlich Schauer auf, örtlich auch mit Graupel. Die Temperaturen steigen auf maximal 7 bis 11 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2024 08:00 Uhr

