Tourismus: Neue Attraktionen an der Westküste

In Heide (Kreis Dithmarschen) gibt es neuerdings eine kulinarische Stadtführung. Auf der rund 2,5 km langen Route geht es laut Kreis in ausgesuchte Restaurants und Betriebe. Auch auf Helgoland (Kreis Pinneberg) gibt es laut dem Helgoland Tourismus Service jetzt etwas Neues - und zwar die Insel zum Anfassen. Erstmals ist eine komplette Insel als Blindentastmodell erstellt worden. Das dreidimensionale Modell steht nach Angaben des Kreises nahe der Landungsbrücke. Für St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist vom 26. bis 28. Juli erstmals ein großes Nachhaltigkeits-Festival geplant. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:00 Uhr

Fälle aus SH bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Am Mittwochabend sind zwei Fälle aus Schleswig-Holstein Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gewesen. Ein Fall betrifft den 4. November 2021 in Flensburg: Eine 77 Jahre alte Frau wurde an ihrer Haustür angegriffen. Weil es ein Phantombild gibt, gingen bereits während der Sendung viele Anrufe mit Namen von möglichen Tätern ein. Auch zu einem Raubmord in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) Anfang dieses Jahres gab es einige Hinweise. Dabei war ein älteres Ehepaar in seinem eigenen Haus ausgeraubt worden. Der 99-jährige Mann starb noch vor Ort an den Folgen des Angriffs. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:00 Uhr

Reiseverkehr zu Ostern in SH erwartet

In Schleswig-Holstein ist heute der letzte Schultag, andere Bundesländer haben bereits Osterferien. Vor allem am Donnerstag rechnet der ADAC Schleswig-Holstein deshalb mit Staus, wenn Urlauber auf den Feierabendverkehr treffen. Betroffen sind die A7 rund um den Elbtunnel und im Verlauf Richtung Dänemark. Außerdem gibt es einige Baustellen - z.B. auf der A1 zwischen Hamburg und Fehmarn und Richtung Westküste auf der A23 bei Pinneberg. Richtung Berlin sorgt die Sperrung der B404 zwischen A1 und A24 für Umwege. Auch an Karfreitag und am Sonnabend wird es laut ADAC voll. Die guten Wetteraussichten könnten Tagesgäste an Nord- und Ostsee locken. Am Ostermontag kann laut ADAC der Rückreiseverkehr für Staus sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:00 Uhr

Marodes Parkhaus in Schleswig: Neubau frühestens 2027

Abriss und Neubau des zentralen Parkhauses in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) verzögern sich um weitere zwei Jahre. Die Stadtverwaltung strebt nach eigenen Angaben jetzt einen Abriss 2026 und einen Baubeginn im Folgejahr an. Als Grund nennt die Stadt Personalmangel: Erst in der fünften Ausschreibungsrunde konnte ein erfahrener Ingenieur gefunden werden. Ein Teil der rund 600 Stellplätze ist derzeit aus statischen Gründen abgesperrt. Bereits seit acht Jahren wird über einen Neubau diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:00 Uhr

Einigung im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in SH

Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein gibt es eine Einigung. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di sieht der Abschluss mit dem kommunalen Arbeitgeberverband deutliche Entlastungen für die Beschäftigten in den kommunalen Betrieben in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg vor. So wird zum Beispiel die Wochenarbeitszeit bis 2028 von jetzt 39 auf dann 37 Stunden herabgesetzt. Auch die Zuschläge für die Arbeit am Sonnabend werden erhöht. Gewerkschaft und Arbeitgeberverband hatten sich nach zahlreichen Warnstreiks am Mittwoch zur fünften Verhandlungsrunde getroffen. Auch die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) konnten sich mit der Gewerkschaft ver.di auf einen Tarifabschluss einigen - hier erhöht sich zum Beispiel der Jahresurlaub für alle Beschäftigten schrittweise von 25 auf 30 Tage. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 06:00 Uhr

Hafenklappbrücke in Husum auch über Ostern gesperrt

Die Hafenklappbrücke in Husum (Kreis Nordfriesland) ist für den Schiffsverkehr gesperrt - auch über die Osterfeiertage. Das hat die Stadt mitgeteilt. Demnach wurde bei der jährlichen Wartung ein Defekt gefunden. Demnach lasse sich die Brücke nicht mehr hochklappen. Damit können Schiffe weder vom Außen- in den Binnenhafen, noch in die andere Richtung vom Binnen- in den Außenhafen fahren. Auf den Straßenverkehr habe das keine Auswirkungen. Wann die Brücke wieder geöffnet werden kann, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 07:00 Uhr

Regionalliga: Rückschlag für Phönix Lübeck

In der Regionalliga haben die Fußballer von Phönix Lübeck im Kampf um die Meisterschaft erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft trennte sich 0:0 von der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli. Der Lübecker Rückstand auf Spitzenreiter Hannover beträgt nun acht Punkte, allerdings muss Phönix noch drei Nachholspiele bestreiten. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft mit Schauern und Regen

Heute ist es meist stark bewölkt und es regnet. Mittags kann es auflockern, von Nordsee und Elbe kommen die nächsten Regenfälle, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 Grad auf Sylt und 12 Grad in Barsbüttel (Kreis Stormarn). Der Wind weht zunächst schwach, am Nachmittag sind bei Schauern und Gewittern auch starke bis stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

