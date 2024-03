Stand: 18.03.2024 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kosten für Führerschein deutlich gestiegen

Der Autoführerschein wird vielerorts teurer. In Schleswig-Holstein sind Kosten zwischen 3.000 und 3.500 Euro nach Angaben des Fahrlehrerverbands SH längst keine Seltenheit mehr. Zum Vergleich: Vor knapp vier Jahren kostete der Führerschein laut ADAC im Schnitt bundesweit noch knapp 2.500 Euro. Wegen gestiegener Personal- und Spritkosten haben viele Fahrschulen ihre Preise erhöht. Außerdem brauchen Fahrschüler laut Fahrlehrerverband im Schnitt heute mehr Stunden als früher. Fahrlehrermangel sei demnach ein weiteres Thema. Der ADAC Schleswig-Holstein schlägt vor, zur Kostensenkung verstärkt auf Fahrsimulatoren und digitalen Theorieunterricht zu setzen. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 06:00 Uhr

Ärztemangel in Schleswig-Holstein

Bei den Ärzten in Schleswig-Holstein droht in den kommenden Jahren ein gewaltiger Umbruch. Ein Drittel der gut 2.000 Hausärzte in SH erreicht bis zum Ende des Jahrzehnts das Rentenalter. Der Ärztenachwuchs ist laut Hausärzteverband oft nicht bereit, kleine Praxen zu übernehmen. Denn selbständig zu sein, bedeutet demnach meist 50 bis 60 Arbeitsstunden pro Woche. Der Verband fordert daher bessere Vorgaben bei Notdiensten und Patientenbudgets - geht aber davon aus, dass sich der Trend nicht stoppen lasse. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 06:00 Uhr

Feuer in Wilster: Leerstehendes Gebäude niedergebrannt

In Wilster im Kreis Steinburg ist in der Nacht ein Einfamilienhaus abgebrannt. Nach Polizeiangaben hatten Nachbarn um kurz nach zwei Uhr die Flammen in dem leerstehenden Gebäude in der Neuen Burger Straße entdeckt. Zurzeit laufen laut Polizei noch die Nachlöscharbeiten. Die Freiwillige Feuerwehr Wilster war mit knapp 50 Einsatzkräften vor Ort. Das Haus ist demnach so stark beschädigt, dass es vermutlich am Vormittag mit einem Bagger eingerissen werden muss. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch ungeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Hoch "Markus" sorgt für ruhiges Wetter

Heute ist es stark bewölkt bis bedeckt - dazu gibt es an der Nordsee etwas Regen. Später ist es meist trocken mit einzelnen Auflockerungen. An der Ostsee gibt es zu Beginn Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und 9 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 06:00 Uhr

