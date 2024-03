Stand: 02.03.2024 10:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verkerhrsunfall bei Kaköhl: drei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B202 bei Kaköhl (Kreis Plön) sind gestern Abend drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei waren zwei Autoszusammengestoßen. In einem der Wagen saßen zwei Kinder, die unverletzt blieben. Für die Bergungsarbeiten musste die Polizei die B202 in Höhe der Unfallstelle etwa drei Stunden lang sperren. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2024 10:00 Uhr

Demonstrationen in SH an diesem Wochenende

Am Wochenende wollen viele Menschen in Schleswig-Holstein gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Unternehmen des Mittelstands planen außerdem einen Korso gegen die aktuelle Politik. In Preetz (Kreis Plön) startet mit der geplanten Demo am Vormittag gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Auch in Wilster (Kreis Steinburg), Marne (Kreis Dithmarschen) und Ahrensburg (Kreis Stormarn) wird gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) versammeln sich am Sonntag die Menschen zu einem Demozug mit anschließender Kundgebung. In Kiel und Lübeck muss mit Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden. Dort sind Autokorsos des Mittelstandes unter anderem gegen die CO2-Steuer und die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie geplant. Angemeldet sind jeweils 200 bis 250 Fahrzeuge. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel: 2:2 unentschieden bei Hertha BSC

Holstein Kiel hat am Freitagabendin der zweiten Fußball-Bundesliga ein 2:2 (0:2) erkämpft. Die Kieler machten einen Rückstand wett und trafen in der achten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: Mild und meist trocken

Am Sonnabend ist es nach Nebelauflösung meist trocken - vor allem zur Nordsee gibt es auch sonnige Abschnitte. Richtung Osten ziehen mehr Wolken und vereinzelt leichter Regen durch. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad auf Amrum und 14 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2024 08:00 Uhr

