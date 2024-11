Schleswig-Holstein News: Aktuelle Nachrichten aus SH im Überblick Stand: 10.11.2024 11:34 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 10. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Filmpreisnacht bei Nordischen Filmtagen: Elf Preise vergeben

Bei der Filmpreisnacht der Nordischen Filmtage in Lübeck sind am Samstagabend elf Preise im Wert von insgesamt 65.000 Euro verliehen worden. Der mit 12.5000 Euro dotierte NDR Filmpreis ging an den Film "My Eternal Summer" der dänischen Regisseurin Sylvia le Fanu. Sie räumte ebenfalls den Baltischen Filmpreis ab, der mit 5.000 Euro dotiert ist. Die Nordischen Filmtage zeigen bis zum Abschluss heute Abend die letzten von insgesamt rund 170 Filmen aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2024 11:00 Uhr

Feuerwehr sucht Nachwuchs: Einsatzkräfte werben in Neumünster

Etwa 200 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten stellen seit 12 Uhr in Neumünster ihre Arbeit vor - mit Infoständen und Mitmachaktionen. So wollen die Organisationen Nachwuchs gewinnen. Bei den Feuerwehren im Land fehlen vor allem junge Menschen. Weil aktive Einsatzkräfte höchstens 67 Jahre alt sein dürfen, brechen laut Landesfeuerwehrverband bald viele Aktive weg. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2024 11:00 Uhr

Weitere Informationen "Blaulichtflecken" in Neumünster: Hoffen auf Mitgliederzuwachs Den Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein fehlt der Nachwuchs. Ein Aktionstag soll das Ehrenamt näher bringen. mehr

Holstein Kiel verliert Nordduell bei Werder Bremen

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat im Weserstadion eine unglückliche Niederlage kassiert. Der eingewechselte Oliver Burke köpfte kurz vor Schluss den Treffer zum 2:1 (1:0)-Erfolg der Bremer, nachdem die KSV Holstein mehrere Chancen zur Führung vergeben hatte. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Kiels Phil Harres gesorgt. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2024 10:00 Uhr

Weitere Informationen Spätes Glück für Werder Bremen im Nordduell gegen Holstein Kiel Die Bremer feierten am Sonnabend ihren ersten Heimsieg in dieser Bundesligasaison. Kiel kommt im Tabellenkeller nicht vom Fleck. mehr

Verdacht auf Brandstiftung: Mehrere Mülltonnen in Brunsbüttel in Flammen

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben in der vergangenen Nacht innerhalb kürzester Zeit mehrere Mülltonnen und Container gebrannt. Insgesamt sieben Abfallbehälter standen laut Feuerwehr innerhalb von 20 Minuten in Flammen. Auch eine Tonne im Hinterhof des Schleusenhotels brannte. Dort beschädigte das Feuer auch die Fassade sowie umliegende Geschäfte. Der Mitarbeiterraum einer Optikerfiliale brannte und das Hotel musste geräumt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Brandstifter fest. Die Ermittler gehen davon aus dass die unterschiedlichen Brände zusammenhängen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2024 09:00 Uhr

Feuer in Werkstatt in Wilster gelöscht

In Wilster im Kreis Steinburg hat ein Brand am Sonnabend eine Werkstatt in der Neuen Burger Straße zerstört. Die Flammen griffen laut einem Feuerwehrsprecher von einem Auto auf das Gebäude über. Auch ein benachbartes Wohnhaus wurde beschädigt. Das Dach der Werkstatt stürzte laut Feuerwehr ein, der Brand konnte deshalb nur von außen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es waren bis in die Nacht hinein etwa 50 Einsatzkräfte acht Stunden lang vor Ort. Ursache und Schadenshöhe sind unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2024 09:00 Uhr

Weitere Informationen Feuer zerstört Autowerkstatt in Wilster Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Gebäude über. Die Löscharbeiten dauerten acht Stunden lang und bis in die Nacht hinein. mehr

Ergebnisse der Fußball-Regionalliga

Für Fußball-Regionalligist Weiche Flensburg ist am Sonnabend eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage zu Ende gegangen. Gegen den SV Meppen setzte es eine 1:4-Heimpleite. Besser lief es für Phönix Lübeck. Die Lübecker setzten sich gegen Kickers Emden mit 3:0 durch. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2024 18:00 Uhr

Wetter: Stark bewölkt und etwas Regen

Heute Nachmittag ist es meist stark oder hochnebelartig bewölkt. Von der Nordsee her zieht stellenweise etwas Regen ins Land. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 10 Grad. In der kommenden Nacht ist es stark bewölkt, im Nordwesten regnet es dann häufiger. Vereinzelt zieht Nebel auf. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 4 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2024 11:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache mit den Aussichten für den 9. November und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.11.2024 | 11:00 Uhr