Schleswig-Holstein Musik Festival präsentiert sich in Berlin

Das Schleswig-Holstein Musik Festival präsentiert sich am Dienstag (13.5.) bei dem traditionellen Frühsommer-Empfang der Schleswig-Holsteinischen Landesvertretung in Berlin. Es soll ein Schaufenster nach Schleswig-Holstein sein. Ob in der Musik, beim Sport oder in der Politik, so Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), das Verbindende zu sehen, viel miteinander umzugehen und gemeinsam Gutes zu erreichen, sei in Schleswig-Holstein wichtig. Erwartet werden rund 700 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Der Empfang gehört seit Jahren zum festen protokollarischen Kalender Berlins.

