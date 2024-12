Schafstedt: Altes Tanklager wird Fledermaus-Quartier Stand: 16.12.2024 15:23 Uhr

Im Auftrag des Bündnisses Naturschutz in Dithmarschen wurden die seit Jahren ungenutzten Gebäude des ehemaligen Tanklagers in Schafstedt (Kreis Dithmarschen) artgerecht ausgerüstet. Dazu gehörten insgesamt 130 Hohlblocksteine, in denen die kleinen Flugsäuger Schutz suchen können sowie Wandpfeiler mit wärmegedämmten Spalten - als Winterquartier. Für den Sommer wurden zusätzlich spezielle Fassadenbleche und Kästen an der Außenfassade angebracht.

Nicht nur Fledermäuse sind willkommen

Und die Maßnahme hat offenbar schon Erfolg. Nach Angaben des Bündnis Naturschutz hat ein sogenanntes Braunes Langohr, eine Fledermausart mit besonders großen Ohren, das Angebot genutzt und ist dort eingezogen. Doch nicht nur Fledermäuse sollen von den Maßnahmen profitieren, auch für die bedrohten Zauneidechsen, Rauch- und Mehlschwalben sowie für Insekten wurden schützende Quartiere in und an den leer stehenden Gebäuden geschaffen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Artenschutz Kreis Dithmarschen