Stand: 18.12.2024 09:13 Uhr Sammeltaxi per App jetzt auch in Siek und Braak

Ein Sammeltaxi per Handy-App bestellen anstatt auf den Bus zu warten: Das geht jetzt auch in den Gemeinden Siek und Braak (beide Kreis Stormarn). Das Sammeltaxi per App ist ein Service des Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Die Elektro-Shuttles sollen die Menschen dazu bewegen, das eigene Auto stehen zu lassen. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) fährt der sogenannte HVV hop im neuen Jahr nicht mehr - aus Kostengründen heißt es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn