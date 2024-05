Stand: 24.05.2024 11:18 Uhr SV Todesfelde und FC Phönix Lübeck stehen im Landespokalfinale

Für die Fußballer vom SV Todesfelde (Kreis Segeberg) steht morgen zu Hause das Landespokalfinale an. Der Oberligist trifft auf den klassenhöheren FC Phönix Lübeck aus der Regionalliga. Der Gewinner qualifiziert sich für die erste Runde im DFB-Pokal. Anstoß ist um 13.45 Uhr. Und für Todesfelde geht es dann am Mittwoch schon weiter mit den wichtigen Spielen: Dann steht das erste von zwei Aufstiegsspielen an.

