Stand: 26.07.2024 08:48 Uhr SV Todesfelde: Erstes Spiel in der Regionalliga steht bevor

Der SV Todesfelde (Kreis Segeberg) ist zum ersten Mal überhaupt in die Fußball-Regionalliga aufgestiegen. Zum Saison-Auftakt geht es am Freitag zum Traditionsverein VfB Lübeck. Der ist in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abgestiegen. Zentraler Spieler ist der Ex-Bundesliga-Profi Mirko Boland, der gerade erst von Lübeck nach Todesfelde gewechselt ist und jetzt gegen seine früheren Mitstreiter gewinnen will. Das Spiel wird am Freitag um 19 Uhr in Lübeck angepfiffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg