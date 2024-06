Stand: 17.06.2024 10:06 Uhr SV Henstedt-Ulzburg verliert auch Aufstiegs-Rückspiel

Die Regionalliga-Fußballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg spielen auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord. Die Südholsteinerinnen verloren am Sonntag auch das Aufstiegs-Rückspiel gegen das Profi-Team von Union Berlin. Vor etwa 700 Zuschauern und damit ausverkauftem Beckersbergstadion in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) unterlag der Meister der Regionalliga Nord mit mit 0:2.

Nach der deutlichen 0:8 Hinspiel-Niederlage vor 18.000 Zuschauern in Berlin hatte der SV Henstedt-Ulzburg ohnehin nur noch theoretische Chancen, in die 2. Frauen-Bundesliga aufzusteigen.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2024 | 08:30 Uhr