Stand: 10.05.2024 13:05 Uhr SPD beklagt Belastung von Lehrkräften im Norden

Die SPD fordert Entlastungen für Lehrerinnen und Lehrer. Der SPD Bildungspolitiker Martin Habersaat sagt der dpa, dass zwei Drittel der nicht planmäßig erteilten oder ausgefallenen Stunden auf Krankheiten von Lehrkräften zurückgehen. "Es wird allerhöchste Zeit, die Arbeitssituation und die Belastung von Lehrkräften mehr als alibimäßig in den Blick zu nehmen", so Habersaat. Im 1. Schulhalbjahr 2023/24 fiel an allgemeinbildenden Schulen insgesamt 2,6 Prozent des Unterrichts ersatzlos aus, so Zahlen der Landesregierung. Weitere 9,6 Prozent des Unterrichts fanden nicht planmäßig statt. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler könnten sich momentan nicht auf das Bildungssystem verlassen, so Habersaat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2024 | 08:00 Uhr