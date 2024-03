Stand: 01.03.2024 13:18 Uhr Rückenschmerzen: Noch nie so viele Ausfälle im Job

In Schleswig-Holstein haben noch nie so viele Menschen wegen Rückenschmerzen im Job gefehlt. Das zeigen Zahlen der AOK NordWest. Allein bei den Versicherten der AOK sind deshalb fast 800.000 Fehltage angefallen. Das sind gut viereinhalb Prozent mehr als im Vorjahr und fast 20 Prozent mehr als 2021. Fast ein Drittel aller Schleswig-Holsteiner ist demnach aktuell wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung. Frauen sind in fast allen Altersgruppen stärker betroffen als Männer.

