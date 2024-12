Stand: 11.12.2024 16:12 Uhr Rollerfahrerin bei Unfall nahe Mühlenrade verletzt

In der Nähe von Mühlenrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Mittwochmorgen ein Auto und ein Motorroller zusammengeprallt. Die 17 Jahre alte Roller-Fahrerin stürzte dabei und zog sich schwere Verletzungen zu. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, muss noch geklärt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg