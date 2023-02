Rettung in höchster Not: Günther zeichnet Helfer aus Stand: 21.02.2023 20:14 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Dienstag einen Retter aus Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) ausgezeichnet. Andreas Euker hatte im November vergangenen Jahres einen Mann vor dem Ertrinken bewahrt, der in eine Gracht gefallen war.

Durch Hilferufe wurde Andreas Euker nachts zu Hause aus dem Schlaf gerissen. Der stellvertretende Stadtwehrführer eilte daraufhin an die Unglücksstelle und sprang ins eiskalte Wasser. Kurze Zeit später konnte er den ertrinkenden Mann zusammen mit den eintreffenden Rettungskräften bergen. Dafür erhielt Euker am Dienstag eine Anerkennungsurkunde - vom Ministerpräsidenten höchstpersönlich.

Daniel Günther spricht "allerhöchsten Respekt aus"

"Sie haben entschlossen gehandelt und damit einem Menschen das Leben gerettet. Dafür haben Sie meinen allerhöchsten Respekt", sagte Günther. Andreas Euker habe in einer plötzlich auftretenden Notsituation mitten in der Nacht Verantwortung übernommen und sich nicht darauf verlassen, dass Andere helfen: "Sie sind sofort hingelaufen, ins Wasser gesprungen und haben den Mann mit Unterstützung Ihrer Feuerwehr-Kameraden, die Sie selbst alarmiert haben, vor dem Ertrinken bewahrt", so der Regierungschef: "Das ist vorbildliches verantwortungsvolles Handeln. Dafür danke ich Ihnen sehr."

