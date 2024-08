Stand: 16.08.2024 15:38 Uhr Reparatur an Schleuse in Brunsbüttel beendet

Aufatmen bei den Frachtschiff-Reedereien - endlich keine langen Wartezeiten mehr in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bei der Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt teilt mit: Die Reparatur an einer der Schleusen ist beendet.

Austausch eines Schleusentores aufwändiger als gedacht

An der großen Südkammer musste ein Schleusentor getauscht werden, das war aufwendiger als zunächst angenommen. Taucher hatten weitere Schäden festgestellt. Die Schienen, auf denen das Schleusentor fährt, waren marode und mussten dementsprechend auch erneuert werden.

Auf den Schienen hatte sich extrem viel Schlick angesammelt. Das erschwerte die Unterwasserarbeiten zusätzlich. Der Schlick musste aufwendig von den Schienen gespült werden. Zudem waren noch einige Gewinde der Bolzen marode und mussten nachgeschnitten werden.

Reparatur dauerte doppelt so lange wie geplant

Für die Schiffe bedeuteten die Bauarbeiten längere Wartezeiten vor der Schleuse. Ursprünglich waren die Reparaturarbeiten für zehn Wochen angesetzt. Nun hat es fast doppelt so lang gedauert.

