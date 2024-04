Stand: 16.04.2024 16:31 Uhr Rendsburger Polizei sucht Zeugen nach Raub

Die Polizei in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht einen Täter, der am Montag einen Raub begangen haben soll. Ein Angestellter einer Tankstelle wollte laut den Ermittlern die Einnahmen vom Wochenende in eine Bank bringen. In der Rendsburger Innenstadt drückte ihm der Unbekannte einen harten Gegenstand in den Rücken, drängte den Angestellten in einen Durchgang und raubte ihm dort eine Tasche, in der sich das Geld befand. Der Mann wird beschrieben als männlich, mit einer kräftigen Statur, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und er trug weiße Sneaker. Die Polizei in Rendsburg bittet darum, dass sich Zeugen melden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2024 | 16:30 Uhr