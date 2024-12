Stand: 11.12.2024 09:54 Uhr Rekordförderung für StrandOrt Kiel-Friedrichsort

Das Land Schleswig-Holstein fördert das Gewerbe- und Industriegebiet "StrandOrt Kiel-Friedrichsort" in mit knapp 20 Millionen Euro. Die Mittel fließen in die Erneuerung des Straßen- und Verkehrsnetzes, der Stromversorgung sowie weiterer Infrastruktur. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) übergab den Förderbescheid am Dienstag an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Es handele sich um die höchste Einzelförderung im Land für Gewerbeflächenrecycling. Laut Wirtschaftsförderung Kiel sollen über 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Baubeginn soll 2025 sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel