Stand: 17.11.2024 15:56 Uhr Regionalliga Nord: Eintracht Norderstedt holt einzigen SH-Sieg

In der Fußball-Regionalliga Nord konnte am 19. Spieltag nur ein Team aus Schleswig-Holstein punkten. Eintracht Norderstedt konnte dank des 3:2 gegen Werder Bremen II den letzten Tabellenplatz verlassen. Weniger erfolgreich lief der Sonntag für die U23 von Holstein Kiel, die beim Bremer SV mit 0:2 verlor und nun Tabellenschlusslicht ist. Der SV Todesfelde unterlag bei Tabellenführer TSV Havelse ebenfalls mit 0:3 und Phönix Lübeck kassierte auf heimischen Boden eine 1:3 Niederlage gegen TuS Blau-Weiß Lohne. Bereits am Freitag hatte Weiche Flensburg mit 0:3 bei Drochtersen/Assel verloren. Die Partie des VfB Lübeck gegen die U23 des FC St. Pauli war auf den 14. Dezember verlegt worden.

